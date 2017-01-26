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СПОРТ
Иван Пауревич вернулся в «Уфу»// 26.01.2017
Футбольный клуб «Уфа» заключил контракт с ним на три с половиной года.
Фото: fcufa.pro
ФК «Уфа» заключил контракт с хорватским полузащитником Иваном Пауревичем, сообщается на официальном сайте клуба. Срок контракта – 3,5 года.
Иван Пауревич вернулся в уфимский клуб из Англии, где выступал за «Хаддерсфилд Таун», клуб чемпионата Футбольной лиги Англии. До этого он был игроком уфимского клуба – с лета 2014 до июня 2016.
В истории ФК «Уфа» Пауревич навсегда останется тем игроком, который забил два гола в ворота московского «Спартака» в последнем матче сезона 2015/2016, что позволило «Уфе» одержать победу (3:1) и сохранить свою прописку в премьер-лиге.
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