Иван Пауревич вернулся в «Уфу»

Разиф АБДУЛЛИН

Футбольный клуб «Уфа» заключил контракт с ним на три с половиной года.

Фото: fcufa.pro

ФК «Уфа» заключил контракт с хорватским полузащитником Иваном Пауревичем, сообщается на официальном сайте клуба. Срок контракта – 3,5 года.

Иван Пауревич вернулся в уфимский клуб из Англии, где выступал за «Хаддерсфилд Таун», клуб чемпионата Футбольной лиги Англии. До этого он был игроком уфимского клуба – с лета 2014 до июня 2016.

В истории ФК «Уфа» Пауревич навсегда останется тем игроком, который забил два гола в ворота московского «Спартака» в последнем матче сезона 2015/2016, что позволило «Уфе» одержать победу (3:1) и сохранить свою прописку в премьер-лиге.