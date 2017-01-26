«Салават Юлаев» проиграл в Москве «Динамо»

Счет матча – 2:6.

Фото: hcsalavat.ru

Вчера, 25 января, в Москве состоялся матч «Салавата Юлаева» с «Динамо». Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» проиграл пятый матч подряд.

Уже к 4-й минуте «Салават Юлаев» проигрывал 0:2, и тренерский штаб произвел перестановки в составе. Уфимцы смогли отыграться. Сначала Кирилл Капризов забил в большинстве, а затем Игорь Григоренко отправил шайбу в ворота в равных составах.



После этого «Динамо» снова вышло вперёд. Шайба неудачно отскочила в ворота Сведберга от конька собственного защитника, а после перерыва москвичи организовали ещё один гол в быстрой контратаке.



Ещё две пропущенные шайбы в третьем периоде установили окончательный счёт игры - 2:6 в пользу московского «Динамо».

Следующий матч «юлаевцы» проведут завтра, 27 января, в Ярославле против «Локомотива».

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал серию неудачных матчей, интервью с хоккеистом опубликовано на официальном сайте клуба.



- Это уже пятое поражение подряд. Что происходит?

- Что происходит? Мы не играем хорошо. Мы пропускаем слишком много голов, не помогаем вратарю. Я не знаю, в чём проблема, но мы должны найти выход и начать побеждать.



- Что конкретно не получилось сегодня из запланированного?

- Как я уже сказал, мы пропустили шесть голов. Невозможно выиграть матч, когда даёшь сопернику забить шесть голов. И речь не только о сегодняшней игре, мы из последних 16 матчей только один раз выиграли в основное время. Мы обязаны найти способ побеждать в ближайшее время, иначе всё будет плохо.



- Главный тренер говорит, что к плей-офф всё наладится, вы в это верите?

- Да, конечно. Я знаю, что когда мы показываем свою лучшую игру, мы хорошая команда, но сейчас мы этого не делаем. В плей-офф всё может быть по-другому, но сегодня у нас проигрышная серия. Мы должны начать побеждать, тогда всё может измениться и в плей-офф мы сможем пройти далеко.