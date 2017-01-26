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27 января, пятница
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СПОРТ
«Салават Юлаев» проиграл в Москве «Динамо»// 26.01.2017
Счет матча – 2:6.
Фото: hcsalavat.ru
Вчера, 25 января, в Москве состоялся матч «Салавата Юлаева» с «Динамо». Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» проиграл пятый матч подряд.
Уже к 4-й минуте «Салават Юлаев» проигрывал 0:2, и тренерский штаб произвел перестановки в составе. Уфимцы смогли отыграться. Сначала Кирилл Капризов забил в большинстве, а затем Игорь Григоренко отправил шайбу в ворота в равных составах.
Следующий матч «юлаевцы» проведут завтра, 27 января, в Ярославле против «Локомотива».
Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал серию неудачных матчей, интервью с хоккеистом опубликовано на официальном сайте клуба.
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