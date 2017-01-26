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Голкипер «Анжи» Александр Беленов отправился в «Уфу»

Разиф АБДУЛЛИН // 26.01.2017
Он присоединится к футбольному клубу на сборах на Кипре.

Фото: ФК "Анжи"

Голкипер «Анжи» Александр Беленов отправился на тренировочный сбор с ФК«Уфа», сообщается на официальном сайте «Анжи».

- 30-летний голкипер, отыгравший в текущем чемпионате все 17 матчей, с разрешения руководства ФК «Анжи» присоединится к «Уфе», которая  начнет учебно-тренировочные сборы на Кипре в период с 26 января по 7 февраля 2017 года, - сообщили в дагестанском клубе.

Напомним, Беленова вызывал в состав национальной сборной России Фабио Капелло на товарищеский матч со сборной США, но на поле он не выходил. Зато  Александр выступал основным вратарем в составе юношеской сборной России до 18 лет в 2004 году на мемориале Гранаткина, в котором национальная команда одержала победу. А также он сыграл матч за вторую сборную России — против сборной Турции, не пропустив ни одного гола. В составе "Анжи" вратарь пропустил 18 голов в 17-ти матчах.

Скорее всего, ФК «Уфа» подпишет контракт с Беленовым. Косвенно об этом говорит ответ гендиректора клуба Шамиля Газизова в интервью «Спорт-Экспрессу». Вот отрывок из интервью:

– Почему не стали подписывать контракт с находящимся у вас на просмотре вратарем «Спартака-2» Филипповым?
– Михаил перспективный вратарь, он понравился нашему тренерскому штабу. Сразу видна школа. Мы посмотрели его в деле, познакомились. Очень хороший парень, нам он подходит.

– Так почему же не взяли?
– Сегодня он стал бы уже четвертым по счету вратарем "Уфы". Для нас это непозволительная роскошь. Но за Филипповым мы обязательно продолжим следить и в конце сезона предпримем определенные шаги.

Напомним, что сейчас в составе уфимского клуба два вратаря: Гиорги Шелия и Михаил Бородько, так что гендиректор клуба, давая интервью, вполне мог иметь в виду Александра Беленова как третьего вратаря команды.

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