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СПОРТ
Голкипер «Анжи» Александр Беленов отправился в «Уфу»// 26.01.2017
Он присоединится к футбольному клубу на сборах на Кипре.
Фото: ФК "Анжи"
Голкипер «Анжи» Александр Беленов отправился на тренировочный сбор с ФК«Уфа», сообщается на официальном сайте «Анжи».
- 30-летний голкипер, отыгравший в текущем чемпионате все 17 матчей, с разрешения руководства ФК «Анжи» присоединится к «Уфе», которая начнет учебно-тренировочные сборы на Кипре в период с 26 января по 7 февраля 2017 года, - сообщили в дагестанском клубе.
Напомним, Беленова вызывал в состав национальной сборной России Фабио Капелло на товарищеский матч со сборной США, но на поле он не выходил. Зато Александр выступал основным вратарем в составе юношеской сборной России до 18 лет в 2004 году на мемориале Гранаткина, в котором национальная команда одержала победу. А также он сыграл матч за вторую сборную России — против сборной Турции, не пропустив ни одного гола. В составе "Анжи" вратарь пропустил 18 голов в 17-ти матчах.
Скорее всего, ФК «Уфа» подпишет контракт с Беленовым. Косвенно об этом говорит ответ гендиректора клуба Шамиля Газизова в интервью «Спорт-Экспрессу». Вот отрывок из интервью:
– Почему не стали подписывать контракт с находящимся у вас на просмотре вратарем «Спартака-2» Филипповым?
– Так почему же не взяли?
Напомним, что сейчас в составе уфимского клуба два вратаря: Гиорги Шелия и Михаил Бородько, так что гендиректор клуба, давая интервью, вполне мог иметь в виду Александра Беленова как третьего вратаря команды.
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