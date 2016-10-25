25 октября, вторник
СПОРТ

В «Салавате Юлаеве» появился новый нападающий Евгений Коротков

Разиф АБДУЛЛИН // 25.10.2016
Он пришел вместо Артёма Чернова.

Фото: hcsalavat.ru

«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» совершили обмен игроками, сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

Из «Салавата Юлаева» ушел нападающий Артём Чернов, взамен «юлаевцы» приняли в свои ряды  центрфорварда Евгения Короткова.

Новый игрок ХК «Салават Юлаева» - воспитанник хоккейной школы московского «Спартака». Ему 28 лет. Он играл в «Крыльях Советов», в ЦСКА, в хабаровском «Амуре». В середине сентября хоккеист был обменян в нижнекамский «Нефтехимик». А уже оттуда перебрался в Уфу.

- Всего в КХЛ Евгений провёл 283 матча и набрал 46 (16+30) очков, - сообщили в пресс-службе уфимского клуба. -  В «Салавате Юлаеве» игрок будет выступать под номером 91. Уже завтра Коротков должен приступить к тренировкам в своей новой команде.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

24.10.2016
«Уфимец» пробился в 1/16 Кубка России по баскетболу
22 октября баскетбольный клуб «Уфимец» принимал дома магнитогорское «Динамо».

22.10.2016
Главный тренер ФК «Ростов»: "Уфа" - хорошая и организованная команда"
Иван Данильянц считает, что его подопечным во время матча помешала усталость

22.10.2016
Игроки Уфы: Обидно, что не забили и не смогли выиграть
Футболисты уфимского клуба прокомментировали итоги ничейного матча с Ростовом

22.10.2016
Уфа сыграла с Ростовом вничью
Матч проходил в Уфе.

22.10.2016
Игорь Захаркин: «Матч получился неоднозначным»
Главный тренер ХК «Салават Юлаев» рад, что команда не пала духом

22.10.2016
«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» в серии буллитов
Свое дальневосточное турне уфимский клуб закончил во Владивостоке

21.10.2016
Сегодня решится, кто будет талисманом ЧМ-2018
В финальный тур голосования прошли Волк, Тигр и Кот.

20.10.2016
«Башнефть» останется спонсором ХК «Салават Юлаев»
Об этом журналистам заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов.

20.10.2016
«Салават» Юлаев проиграл китайскому клубу «Кунлунь»
Выездная игра закончилась поражением уфимцев 2:3.

19.10.2016
Хоккеисты «Салавата Юлаева» прибыли в Пекин
Сегодня уфимские хоккеисты впервые в своей истории сыграют с китайским клубом.

17.10.2016
Юлаевец Кирилл Капризов признан лучшим нападающим 8-й недели в КХЛ
В КХЛ определили лучших игроков лиги восьмой игровой недели регулярного сезона.

17.10.2016
«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Амур»
Уфимцы начали с победы первый матч выездной серии.

16.10.2016
«Уфа» на выезде уступила чемпиону страны
Уфимская команда проиграла московскому ПФК ЦСКА

15.10.2016
22 октября ФК «Уфа» сразится с «Ростовом»
Билеты на матч уже в продаже.

14.10.2016
Шамиль Газизов: Задача «Уфы» на сезон – восьмое место
Генеральный директор ФК «Уфа» выступил в эфире радио «Спорт ФМ».

14.10.2016
Игорь Захаркин: Команда начала взрослеть
Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Автомобилистом»

13.10.2016
Игрок «Автомобилиста» Анатолий Голышев: «Салават Юлаев» нас разобрал
Нападающий клуба из Екатеринбурга рассказал о причинах поражения своей команды

13.10.2016
Нападающий ХК «Салават Юлаев» Игорь Макаров: На игру мы вышли с другим настроением
Уфимский клуб на своем льду сегодня разгромил «Автомобилист»

13.10.2016
«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом»
Игра на домашней арене завершилась со счетом 5:1


5-Я КОЛОНКА

У Башкирии заканчивается нефтяное детство, считает башкирский публицист Шамиль Валеев.

ФОТОФАКТ
По Уфе пешком. Изучаем город

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"