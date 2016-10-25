В «Салавате Юлаеве» появился новый нападающий Евгений Коротков

Разиф АБДУЛЛИН

Он пришел вместо Артёма Чернова.

Фото: hcsalavat.ru

«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» совершили обмен игроками, сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

Из «Салавата Юлаева» ушел нападающий Артём Чернов, взамен «юлаевцы» приняли в свои ряды центрфорварда Евгения Короткова.

Новый игрок ХК «Салават Юлаева» - воспитанник хоккейной школы московского «Спартака». Ему 28 лет. Он играл в «Крыльях Советов», в ЦСКА, в хабаровском «Амуре». В середине сентября хоккеист был обменян в нижнекамский «Нефтехимик». А уже оттуда перебрался в Уфу.



- Всего в КХЛ Евгений провёл 283 матча и набрал 46 (16+30) очков, - сообщили в пресс-службе уфимского клуба. - В «Салавате Юлаеве» игрок будет выступать под номером 91. Уже завтра Коротков должен приступить к тренировкам в своей новой команде.