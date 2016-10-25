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СПОРТ
В «Салавате Юлаеве» появился новый нападающий Евгений Коротков// 25.10.2016
Он пришел вместо Артёма Чернова.
Фото: hcsalavat.ru
«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» совершили обмен игроками, сообщается на официальном сайте уфимского клуба.
Из «Салавата Юлаева» ушел нападающий Артём Чернов, взамен «юлаевцы» приняли в свои ряды центрфорварда Евгения Короткова.
Новый игрок ХК «Салават Юлаева» - воспитанник хоккейной школы московского «Спартака». Ему 28 лет. Он играл в «Крыльях Советов», в ЦСКА, в хабаровском «Амуре». В середине сентября хоккеист был обменян в нижнекамский «Нефтехимик». А уже оттуда перебрался в Уфу.
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