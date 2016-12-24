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СПОРТ

Вратарь Лунев: Очень тяжело уходить, город Уфа стал для меня родным

Константин КЛИМОВ // 24.12.2016
Вратарь ФК «Уфа», перешедший в «Зенит», простился с болельщиками и командой.

Футбольный клуб «Уфа» официально подтвердил переход вратаря Андрея Лунева в питерский «Зенит». Контракт голкипера с клубом рассчитан на 4,5 года. Перед отъездом в Санкт-Петербург Лунев простился с командой.

- Я искренне благодарен ФК «Уфа», всем ребятам в команде, тренерам, административному штабу, руководству клуба, болельщикам за все, что они сделали для меня. Очень тяжело уходить, город Уфа стал для меня родным, но нужно расти дальше. Когда судьба предоставляет шанс перейти в «Зенит», этим надо воспользоваться, - рассказал новичок «Зенита».

Андрей Лунев начинал карьеру в «Торпедо», затем играл за подмосковную «Истру», «Калугу» и раменский «Сатурн», контракт с «Уфой» был подписан в 2015 году. 

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