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24 ноября, четверг
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СПОРТ
В Уфе состоится футбольный матч с народными гуляниями// 24.11.2016
Перед поединком "Уфа"-"Оренбург" любителей футбола ждет праздничная программа.
Завтра, 25 ноября, в 19:00 на стадионе «Нефтяник» состоится матч ФК «Уфа» с «Оренбургом» в рамках 15-го тура РОСГОСТРАХ Чемпионата России.
Любителям футбола перед началом матча приготовлена праздничная программа – глашатаи, скоморохи, народные гуляния, бесплатные каша и чай, разнообразные игры.
- Купить билеты на матч можно в кассах стадиона «Нефтяник» с 10:00 до 20:00 и онлайн на официальном сайте клуба, - напоминают в пресс-службе футбольного клуба «Уфа».
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