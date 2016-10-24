24 октября, понедельник
СПОРТ

«Уфимец» пробился в 1/16 Кубка России по баскетболу

// 24.10.2016
22 октября баскетбольный клуб «Уфимец» принимал дома магнитогорское «Динамо».

Фото: пресс-служба БК "Уфимец"

Несмотря на полное преимущество «Уфимца» в первой половине матча (30:19), в третьей четверти гости начали постепенно сокращать разрыв в счете, и по ходу матча довели разницу до «- 5». Однако тренерские наставления не прошли даром, и в заключительном игровом отрезке «Уфимец» хладнокровно дожал соперника, не дав гостям даже малейшего шанса на победу. 73:63 - итоговый счет поединка.

Самым результативным игроком в составе «Уфимца» в этом матче стал Евгений Осипенко: на его счету 17 очков и 10 подборов. 

13 ноября в Уфе баскетбольный клуб «Уфимец» в рамках 1/16 Кубка России примет БК «Кондрашина и Белова» из Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе клуба.

 

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