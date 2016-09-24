Кот, тигр или волк. Кто станет символом чемпионата мира в России?

Константин КЛИМОВ

В Москве представили персонажей, претендующих на звание символа чемпионата мира по футболу 2018.

Фото: championat.com

Международная федерация футбола и оргкомитет «Россия - 2018» дали старт голосованию за символ чемпионата мира 2018 по футболу. В финальный этап конкурса пробились волк, тигр и кот, только один из них станет символом спортивной России на ближайшие несколько лет, как когда «олимпийский мишка». Проголосовать за понравившегося кандидата можно на сайте FIFA.