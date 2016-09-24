27 сентября, вторник
СПОРТ

Кот, тигр или волк. Кто станет символом чемпионата мира в России?

Константин КЛИМОВ // 24.09.2016
В Москве представили персонажей, претендующих на звание символа чемпионата мира по футболу 2018.

Фото: championat.com

Международная федерация футбола и оргкомитет «Россия - 2018» дали старт голосованию за символ чемпионата мира 2018 по футболу. В финальный этап конкурса пробились волк, тигр и кот, только один из них станет символом спортивной России на ближайшие несколько лет, как когда «олимпийский мишка». Проголосовать за понравившегося кандидата можно на сайте FIFA

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

26.09.2016
ФК «Уфа» готовится к матчу с «Амкаром»
В кассах стадиона «Нефтяник» начались продажи билетов

26.09.2016
ФК «Уфа» подписал контракт с украинским голкипером
21-летний Богдан Сарнавский ранее защищал цвета донецкого «Шахтера»

25.09.2016
«Салават Юлаев» дома проиграл хорватскому «Медвешчаку»
Игра закончилась со счетом 5:4 в пользу загребского клуба

25.09.2016
Сборная России не вышла в финал Кубка мира по хоккею
В полуфинале россияне проиграли канадцам со счетом 3:5

23.09.2016
В Уфе «Салават Юлаев» обыграл «Слован»
Счет матча – 6:3 в пользу уфимских хоккеистов.

23.09.2016
Сборная России вышла в полуфинал Кубка мира по хоккею
В заключительном матче группового этапа турнира россияне победили команду Финляндии - 3:0.

22.09.2016
Скандал в хоккее в Башкирии дошел до Путина и Ротенберга
Председатель Федерации хоккея РБ обратился к президенту России, а спортивные общественники - к Роману Ротенбергу.

21.09.2016
«Уфа» прошла в стадию 1/8 финала Кубка России
Судьба кубкового матча «Энергомаш» - «Уфа» решилась в серии пенальти.

21.09.2016
В Уфе пригласили записаться в волонтеры на чемпионат мира по футболу
Праздник "Урок футбола" посетит особый гость из футбольного клуба "Уфа".

20.09.2016
"Салават Юлаев" уступил гостям из Сочи 1:3
Встреча проходила в уфимской "Уфа-Арене".

20.09.2016
Сегодня «Уфа» отправляется в Белгород на матч Кубка России
Игра с местным «Энергомашем» пройдет завтра, 21 сентября.

20.09.2016
В Уфе футболисты проведут открытые уроки в школах
Учащиеся смогут пообщаться с футболистами «Уфы».

20.09.2016
Сборная России обыграла сборную Северной Америки на Кубке мира по хоккею
Это первая победа россиян на групповом этапе

19.09.2016
Главного тренера ФК «Уфа» ждут в Польше?
Такая информация появилась после матча Лиги чемпионов в Варшаве.

17.09.2016
Сегодня ФК «Уфа» сразится с московским «Локомотивом»
Игра пройдет на стадионе «Локомотив» в Москве.

16.09.2016
В Салавате пройдет первый матч нового сезона чемпионата России по гандболу
В Салавате пройдет матч «УГНТУ-ВНЗМ» - «Динамо-Виктор».

15.09.2016
Футбольный клуб «Уфа» назвал своих кандидатов в сборную России
По мнению клуба пять игроков горожан могут сыграть на домашнем чемпионате мира.

21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.

Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"