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СПОРТ
Кот, тигр или волк. Кто станет символом чемпионата мира в России?// 24.09.2016
В Москве представили персонажей, претендующих на звание символа чемпионата мира по футболу 2018.
Фото: championat.com
Международная федерация футбола и оргкомитет «Россия - 2018» дали старт голосованию за символ чемпионата мира 2018 по футболу. В финальный этап конкурса пробились волк, тигр и кот, только один из них станет символом спортивной России на ближайшие несколько лет, как когда «олимпийский мишка». Проголосовать за понравившегося кандидата можно на сайте FIFA.
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