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СПОРТ
В Уфе в январе состоится Кубок континента по следж-хоккею// 23.12.2016
Он состоится в рамках Недели звезд хоккея.
В Уфе с 17 по 19 января в рамках Недели звезд хоккея состоится Международный Кубок континента по следж-хоккею, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В турнире примут участие команды "Феникс" (Россия), "Орлы Южного Тироля" (Италия), сборная Китая и "Спарта" (Чехия). 17 и 18 января пройдут матчи группового этапа, 19 января - игры за третье и первое места.
В рамках Недели хоккея с 15 по 22 января также пройдут Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги, Матч звезд Женской хоккейной лиги и Матч звезд КХЛ. Все события состоятся на "Уфе-Арене".
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