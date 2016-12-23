В Уфе в январе состоится Кубок континента по следж-хоккею

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Он состоится в рамках Недели звезд хоккея.

В Уфе с 17 по 19 января в рамках Недели звезд хоккея состоится Международный Кубок континента по следж-хоккею, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В турнире примут участие команды "Феникс" (Россия), "Орлы Южного Тироля" (Италия), сборная Китая и "Спарта" (Чехия). 17 и 18 января пройдут матчи группового этапа, 19 января - игры за третье и первое места.

В рамках Недели хоккея с 15 по 22 января также пройдут Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги, Матч звезд Женской хоккейной лиги и Матч звезд КХЛ. Все события состоятся на "Уфе-Арене".