В России нет государственной системы допинга: Путин

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Однако президент считает, что проблема есть и ее надо решать

Фото: http://kremlin.ru/

На пресс-конференции Владимира Путина, которая в эти минуты проходят в Москве вопрос о проблеме допинга задал корреспондент старейшего в России спортивного издания «Советский спорт» Николай Яременко.

Глава государства считает, что «никакой государственной системы допинга в России никогда не было и не создавалось. Но проблемы в этой сфере у нас есть. И мы должны сделать все, чтобы не допустить применение допинга». Свое мнение Путин высказал об информаторах, которые сбегают за границу и все сдают.

- Я уже не помню фамилию гражданина, который удрал. Он где работал? В Канаде. А потом что делал? Работая на высокой должности в России, таскал сюда всякую гадость! И делал это для своего бизнеса. Заставлял ее принимать. А против тех спортсменов - например, пловцов, - кто отказывался, принимал санкции. А потом сбежал в Канаду. Думаю, его используют. И бросят. Как и всех негодяев, они никому не нужны. Думаю, его кто-то "вел", чтобы он сделал этот вброс. Почему он здесь не боролся с этим?, - возмутился Путин

Президент считает, что деятельность ВАДА должны быть прозрачной и проверяемой. «Это значит, что международная спортивная общественность должна знать, кого и как проверяют, какие получены результаты, какие приняты меры в связи с этим. Это должно быть открыто, это же не оборонная сфера. Надо очистить спорт от всякой политики».