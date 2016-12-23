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СПОРТ
В России нет государственной системы допинга: Путин// 23.12.2016
Однако президент считает, что проблема есть и ее надо решать
Фото: http://kremlin.ru/
На пресс-конференции Владимира Путина, которая в эти минуты проходят в Москве вопрос о проблеме допинга задал корреспондент старейшего в России спортивного издания «Советский спорт» Николай Яременко.
Глава государства считает, что «никакой государственной системы допинга в России никогда не было и не создавалось. Но проблемы в этой сфере у нас есть. И мы должны сделать все, чтобы не допустить применение допинга». Свое мнение Путин высказал об информаторах, которые сбегают за границу и все сдают.
Президент считает, что деятельность ВАДА должны быть прозрачной и проверяемой. «Это значит, что международная спортивная общественность должна знать, кого и как проверяют, какие получены результаты, какие приняты меры в связи с этим. Это должно быть открыто, это же не оборонная сфера. Надо очистить спорт от всякой политики».
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