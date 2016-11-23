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СПОРТ
Эммануэль Фримпонг: «Уфа» — лучшая команда// 23.11.2016
Бывший полузащитник ФК «Уфа» признался в любви к столичному клубу
Полузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг рассказал о своем отношении к«Уфе», в которой он выступал в прошлом сезоне.
- «Уфа» — лучшая команда после лондонского «Арсенала», в которой я когда-либо играл. Там все замечательно. Люди в Уфе очень-очень-очень добрые — футболисты, директор, президент, — я скучаю по ним. Я даже сейчас могу сказать, что в своей карьере не увижу больше таких прекрасных людей. С удовольствием вернулся бы туда однажды, - сказал Фримпонг в интервью еженедельнику «Футбол».
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