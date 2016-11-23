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СПОРТ

Стало известно, сколько денег выделят на организацию «Матча звезд КХЛ»

Ольга КОРЗИК // 23.11.2016
Из бюджета республики 5,77 миллиона рублей.

В Уфе с 14 по 23 января следующего года пройдет «Неделя звезд Континентальной хоккейной лиги-2017». «Медиакорсеть» посчитала, сколько денег из бюджета республики выделят на организацию этого мероприятия.

ГАУ «Центр спортивной подготовки РБ», как следует из информации на официальном сайте госзакупок, объявил о проведении 7 тендеров общей стоимостью 5,77 млн руб. на организацию этого мероприятия. Источник финансирования всех тендеров - бюджет республики. 

1,42 млн руб. из бюджета республики готовы выделить на организацию питания команд, судей и волонтеров, а также на проведение торжественного банкета на 330 человек  21 января.  

Меню банкета составлено из расчета 3,35 тыс. руб на человека. Гостям должны подать ассорти из домашних сыров с конфетюром, паштет из печени кролика в глазури из хурмы, профитроли с белыми грибами и крем-чизом, домашние копчености из косули холодного копчения,  утиную грудку и мясо лося. Также гостей должны угостить салатом из питахайи, морских гребешков, кеноа и муссом «Том-ям»,  говяжим языком глазированным в соусе «Жу» и кремом из печеного картофеля. На горячее им подадут суп «Буйабез» из морепродуктов  и медальоны из телятины с фуа-гра, трюфельным муссом и соусом из белых грибов.  Десерт будет морковным с гелем из маракуйи.  Пить гости будут водку «Белуга»,   сухие вина «Божоле» и «Гави Иль Доже», а также виски «Джемесон».

Меню для судей и спортивных команд включает фрукты, шоколад, орехи, мюсли, сыр, колбаса, хлебцы, печенье и круассаны.

Волонтеров будут кормить сэндвичами с курицей, шоколадом и круассанами.

1,3 млн руб. выделят на концертное мероприятие «Да здравствует хоккей», которое состоится 21 января.

Еще 1,28 млн руб. выделят на проживание и организацию питания 135 участников мероприятия в гостиницах города.

На услуги по рекламе этого мероприятия выделят 1 млн руб.

На аренду транспортных средств, в том числе автобусов класса Mersedes-Benz «Люкс», туристического микроавтобуса Volkswagen, грузового автомобиля и легкового автомобиля марки Тойота выделят 363,4 тыс. руб.

На закупку экипировки, которая состоит из бейсболки и жилета в количестве 150 шт. выделят 340,5 тыс. руб.

Еще 46,24 тыс. руб. выделят на закупку воды бутилированной.

Все тендеры пройдут 1 декабря.

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