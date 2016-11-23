23 ноября, среда
СПОРТ

«Советский спорт» пригласил в гости звезду смешанных единоборств

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 23.11.2016
В онлайн-трансляции Хабиб Нурмагомедов отвечает на вопросы читателей издания

Фото: http://www.sovsport.ru/

Сегодня гостем редакции «Советского спорта» стал российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов (24 победы, 0 поражений), известный по своим выступлениям в самой сильной лиге смешанных единоборств UFC. («Ultimate Fighting Championship» (с англ.— «Абсолютный бойцовский чемпионат»).

 Партнерская онлайн-трансляция интервью с российским бойцом началась в 14 часов 30 минут по московскому времени. 

 

Хабиб является финалистом чемпионата России, обладателем Кубка и чемпионом Евразии по рукопашному бою, чемпионом России, двукратным чемпионом мира по боевому самбо, чемпионом Европы по панкратиону. Уроженец Махачкалы принимал участие в нескольких турнирах M-1 Global, а также в соревнованиях под эгидой других организаций.

В этом году Нурмагомедов должен был провести поединок за титул чемпиона мира UFC с представителем США Эдди Альваресом.Однако американец  в последний момент с согласия UFC вызвал на поединок не россиянина, а Конора Макгрегора, которому проиграл чемпионский пояс.

Каждый читатель «Советского спорта»  и "Медиакорсети" может задать вопрос звезде ММА, лучшие из которых будут заданы спортсмену. Вопросы отправляйте на почту [email protected].

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

23.11.2016
Эммануэль Фримпонг: «Уфа» — лучшая команда
Бывший полузащитник ФК «Уфа» признался в любви к столичному клубу

23.11.2016
Стало известно, сколько денег выделят на организацию «Матча звезд КХЛ»
Из бюджета республики 5,77 миллиона рублей.

22.11.2016
Началась продажа билетов на неделю звезд хоккея в Уфе
Билеты можно заказать на официальном сайте хоккейного праздника.

21.11.2016
Игрок «Уфы» претендует на премию лучший молодой футболист России
Полузащитник ФК «Уфа» попал в список номинантов на премию РФПЛ.

21.11.2016
Трое борцов из Башкирии получили медали в первенстве России
Башкирию представляли 12 спортсменов

19.11.2016
«Салават Юлаев» в Сочи попробует продлить беспроигрышную серию до 8 матчей
Сегодня уфимцы сыграют в гостях с ХК «Сочи»

18.11.2016
«Салават Юлаев» на выезде выиграл у «Спартака»
Уфимский клуб одержал седьмую подряд победу.

17.11.2016
Уфимские клубы сняли видео в стиле «Mannequin Challenge»
Мнения болельщиков разделились, кто-то считает, что лучше бы на играх креативили.

17.11.2016
В «Салавате Юлаеве» появился новый старый игрок
Руководство уфимской команды вернуло на родину Дмитрия Макарова.

15.11.2016
Сегодня в Уфе стартует Кубок России по кикбоксингу
В Уфе съедутся более трёхсот сильнейших кикбоксёров России.

15.11.2016
В день рождения команды «юлаевцы» выйдут на лёд в необычной форме
25 ноября «Салават Юлаев» отпразднует 55-ый день рождения.

14.11.2016
Башкирские рапиристы стали победителями этапа Кубка мира в Токио
Тимур Сафин и Тимур Арсланов поднялись на высшую ступень вместе с коллегами по сборной.

14.11.2016
Уфимец Елистратов стал лучшим в сборной России после этапа кубка мира в США
Олимпийский чемпион по шорт-треку уфимец Семён Елистратов стал единственным россиянином, получившим медаль на этапе кубка мира в Солт – Лейк – Сити.

13.11.2016
Чемпионка Ольга Вилухина объявила о завершении карьеры
По словам Ольги, теперь у нее появилась новая цель.

13.11.2016
Игроки «Салавата Юлаева» рассказали о своих впечатлениях о матче с «Ак барсом»
Вчера «Юлаевцы» обыграли «Ак баркс» со счетом 4:2.

13.11.2016
«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Ак барс»
Игра закончилась со счетом 4:2

12.11.2016
ФК «Уфа» победил столичный ЦСКА
Контрольный матч прошел на основном поле стадиона «Октябрь» в Москве.

12.11.2016
Юные хоккеисты уезжают из Уфы, не получив признания
Медиакорсети стало известно минимум о семи случаях.

5-Я КОЛОНКА

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.

ФОТОФАКТ
В одном из дворов Черниковке дорогу раскопали и засыпали землей

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"