«Советский спорт» пригласил в гости звезду смешанных единоборств

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В онлайн-трансляции Хабиб Нурмагомедов отвечает на вопросы читателей издания

Фото: http://www.sovsport.ru/

Сегодня гостем редакции «Советского спорта» стал российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов (24 победы, 0 поражений), известный по своим выступлениям в самой сильной лиге смешанных единоборств UFC. («Ultimate Fighting Championship» (с англ.— «Абсолютный бойцовский чемпионат»).

Партнерская онлайн-трансляция интервью с российским бойцом началась в 14 часов 30 минут по московскому времени.

Хабиб является финалистом чемпионата России, обладателем Кубка и чемпионом Евразии по рукопашному бою, чемпионом России, двукратным чемпионом мира по боевому самбо, чемпионом Европы по панкратиону. Уроженец Махачкалы принимал участие в нескольких турнирах M-1 Global, а также в соревнованиях под эгидой других организаций.

В этом году Нурмагомедов должен был провести поединок за титул чемпиона мира UFC с представителем США Эдди Альваресом.Однако американец в последний момент с согласия UFC вызвал на поединок не россиянина, а Конора Макгрегора, которому проиграл чемпионский пояс.

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