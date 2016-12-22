22 декабря, четверг
СПОРТ

МФК «Витязь-ГТУ» открыл свои двери для журналистов

Разиф АБДУЛЛИН // 22.12.2016
Новичок в высшей лиге по минифутболу стал лидером чемпионата России.

Фото: Разиф Абдуллин

Сегодня минифутбольный клуб «Витязь – Газпром Трансгаз Уфа» открыл свои двери для прессы. В спорткомплекс клуба в уфимском микрорайоне Сипайлово даже тренер может попасть, только предъявив свой паспорт, таков регламент. Сегодня же клуб провел открытую тренировку, и руководство и игроки клуба могли свободно общаться с журналистами.

В высшей лиге МФК «Витязь-ГТУ» играет первый сезон. Команда-новичок заставила относиться к себе с уважением, заиграв так, что после первых трех туров занимала первое место среди шестнадцати команд. Четвертый тур отбросил уфимский клуб на 4-е место, но до лидера уфимцев отделяет всего три очка, и впереди  - пятый тур, в котором «Витязь-ГТУ» как раз и встретится с двумя соперниками, занимающими первые две строчки в турнирной таблице.

- Если бы мне в начале сезона сказали, что мы будем после пяти туров на 4-ом месте,  то я бы сказал, что это нереально, - признался тренер клуба Павел Смильгин. – Но теперь я расстроен, что мы не на первом месте. Самоотдача игроков, их желание дали такой результат, неожиданный для наших соперников и для руководства Федерации минифутбола. Они даже звонили мне и спрашивали: «А что вы там делаете?»

Надо сказать, что все игроки  работают на предприятии, например вратарь Вадим Головачёв – слесарь, есть в команде инженеры и представители других профессий. Клуб любительский, но играет профессионально. Его уникальность еще и в том, что все спортсмены – воспитанники башкирского футбола. Плюс команда играет как в минифутбол, так и в большой футбол, участвуя в чемпионате Башкирии.

 - В минифутболе надо думать и двигаться быстрее, - поделился нападающий МФК «Витязь-ГТУ» Динар Сархиев. – В большом футболе больше времени на принятие решений.

Руководитель клуба Олег Печенкин рассказал, что в планах  -  создать объединенный  коллектив, в который будут входить футболисты, волейболисты и баскетболисты.

- Глобальных задач перед клубом мы не ставили, - сообщил он. – Все-таки это только начало. Рассчитывали, что   будем входить в первую «восьмерку». Коллектив подобрался амбициозный. Но задачу попасть в суперлигу в ближайшей перспективе мы не ставим. Мы хотим создать такую вертикаль, чтобы со временем воспитанники «Витязя», дети, переходили в главную команду.

И в то же время башкирский минифутбол вполне достоин того, чтобы уфимский клуб стал играть в суперлиге, считает тренер Павел Смильгин.

- Мы бы очень хотели, чтобы в Уфе была команда суперлиги, - заявил Павел Смильгин. – Мы все воспитанники республиканского минифутбола. Это уникальное явление, такого нет ни в одном российском клубе. Своим результатом мы заставим задуматься над тем, чтобы команда из Уфы играла в суперлиге. Пусть даже не наш клуб это будет.

Следующий пятый тур команда сыграет в Сургуте, это будет в конце января будущего года.  А вот в феврале пройдет тур в Уфе, и в гости к «Витязю-ГТУ» приедут сильные команды.

 - Мы сделаем так, чтобы все желающие увидеть игру попали в спорткомплекс, - заверил Павел Смильгин. -  Хотя за неделю до игр болельщикам все равно придется предоставить свои паспортные данные и дату рождения.

Что ж, пожелаем команде дальнейших спортивных успехов.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

22.12.2016
Вратаря «Уфы» Андрея Лунева оценили в 3,5 миллиона евро
Такова сумма трансфера футболиста по данным «Матч ТВ».

21.12.2016
Юлаевцы проиграли «Словану» 4:1
Пауза в чемпионате не пошла на пользу команде

21.12.2016
«Уфа» вряд ли отменит свои сборы в Турции
Исполком РФС обсудил последствия убийства посла России в Турции.

20.12.2016
Вратарь «Уфы» Андрей Лунев может перейти в «Зенит»
Уже завтра он пройдет в клубе медосмотр.

20.12.2016
В Москве наградили номинантов «Харламов Трофи»
Вручение премии приурочили к 70-летию хоккея в России

18.12.2016
Уфимец Антон Бабиков завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по биатлону
Башкирский биатлонист стал третьим в гонке с масс-старта

16.12.2016
В Уфе стартовал месячник большого хоккея
Мероприятие проводится в преддверии Матча звезд КХЛ.

15.12.2016
Марат Магадеев: «Футбол в Уфе есть и будет»
Президент ФК «Уфа» подвел итоги первой части чемпионата России и рассказал о будущем клуба.

15.12.2016
Иван Пауревич может вернуться в «Уфу» - Магадеев
Президент ФК «Уфа» рассказал о трансфертной политике клуба в межсезонье.

15.12.2016
Имя нового тренера ФК «Уфа» назовут 24 или 25 декабря
Об этом сообщил сегодня журналистам президент клуба Марат Магадеев.

15.12.2016
Марат Магадеев: Уфа получила заявку от команды-участницы ЧМ-2018
Президент ФК «Уфа» рассказал о подготовке к чемпионату мира по футболу

13.12.2016
В Уфе соберутся бойцы со всей России и стран ШОС
Встреча состоится в рамках XIII открытого Всероссийского Форума боевых искусств.

13.12.2016
Три игрока «Салавата Юлаева» сыграют в "Матче звёзд" КХЛ
Болельщики и журналисты определились с сборными дивизионов КХЛ

13.12.2016
Защитник ФК «Уфа» Виктор Васин возвращается в ЦСКА
В уфимском клубе он играл на правах аренды.

12.12.2016
Виктор Гончаренко покинул ФК «Уфа»
Это решение было принято в связи с переходом на новую работу.

12.12.2016
Уфимец в составе команды России занял второе место на кубке мира по биатлону
Антон Бабиков помог команде завоевать серебро.

09.12.2016
Спортсменов из сборной Башкирии переоденут
Правительство Башкирии купит новую форму для спортсменов – сборников

08.12.2016
«Салават Юлаев» дома проиграл клубу из Китая
Хоккеисты «Кунлунь Ред Стар» оказались сильнее в серии буллитов: счет 5:4 в их пользу


  
ФОТОФАКТ
В Уфе завершилось строительство главных ледовых городков

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"