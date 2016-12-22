МФК «Витязь-ГТУ» открыл свои двери для журналистов

Разиф АБДУЛЛИН

Новичок в высшей лиге по минифутболу стал лидером чемпионата России.

Фото: Разиф Абдуллин

Сегодня минифутбольный клуб «Витязь – Газпром Трансгаз Уфа» открыл свои двери для прессы. В спорткомплекс клуба в уфимском микрорайоне Сипайлово даже тренер может попасть, только предъявив свой паспорт, таков регламент. Сегодня же клуб провел открытую тренировку, и руководство и игроки клуба могли свободно общаться с журналистами.

В высшей лиге МФК «Витязь-ГТУ» играет первый сезон. Команда-новичок заставила относиться к себе с уважением, заиграв так, что после первых трех туров занимала первое место среди шестнадцати команд. Четвертый тур отбросил уфимский клуб на 4-е место, но до лидера уфимцев отделяет всего три очка, и впереди - пятый тур, в котором «Витязь-ГТУ» как раз и встретится с двумя соперниками, занимающими первые две строчки в турнирной таблице.

- Если бы мне в начале сезона сказали, что мы будем после пяти туров на 4-ом месте, то я бы сказал, что это нереально, - признался тренер клуба Павел Смильгин. – Но теперь я расстроен, что мы не на первом месте. Самоотдача игроков, их желание дали такой результат, неожиданный для наших соперников и для руководства Федерации минифутбола. Они даже звонили мне и спрашивали: «А что вы там делаете?»

Надо сказать, что все игроки работают на предприятии, например вратарь Вадим Головачёв – слесарь, есть в команде инженеры и представители других профессий. Клуб любительский, но играет профессионально. Его уникальность еще и в том, что все спортсмены – воспитанники башкирского футбола. Плюс команда играет как в минифутбол, так и в большой футбол, участвуя в чемпионате Башкирии.

- В минифутболе надо думать и двигаться быстрее, - поделился нападающий МФК «Витязь-ГТУ» Динар Сархиев. – В большом футболе больше времени на принятие решений.

Руководитель клуба Олег Печенкин рассказал, что в планах - создать объединенный коллектив, в который будут входить футболисты, волейболисты и баскетболисты.

- Глобальных задач перед клубом мы не ставили, - сообщил он. – Все-таки это только начало. Рассчитывали, что будем входить в первую «восьмерку». Коллектив подобрался амбициозный. Но задачу попасть в суперлигу в ближайшей перспективе мы не ставим. Мы хотим создать такую вертикаль, чтобы со временем воспитанники «Витязя», дети, переходили в главную команду.

И в то же время башкирский минифутбол вполне достоин того, чтобы уфимский клуб стал играть в суперлиге, считает тренер Павел Смильгин.

- Мы бы очень хотели, чтобы в Уфе была команда суперлиги, - заявил Павел Смильгин. – Мы все воспитанники республиканского минифутбола. Это уникальное явление, такого нет ни в одном российском клубе. Своим результатом мы заставим задуматься над тем, чтобы команда из Уфы играла в суперлиге. Пусть даже не наш клуб это будет.

Следующий пятый тур команда сыграет в Сургуте, это будет в конце января будущего года. А вот в феврале пройдет тур в Уфе, и в гости к «Витязю-ГТУ» приедут сильные команды.

- Мы сделаем так, чтобы все желающие увидеть игру попали в спорткомплекс, - заверил Павел Смильгин. - Хотя за неделю до игр болельщикам все равно придется предоставить свои паспортные данные и дату рождения.

Что ж, пожелаем команде дальнейших спортивных успехов.