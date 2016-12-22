Вратаря «Уфы» Андрея Лунева оценили в 3,5 миллиона евро

Разиф АБДУЛЛИН

Такова сумма трансфера футболиста по данным «Матч ТВ».

Фото: fcufa.pro

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что за вратаря ФК «Уфа» Андрея Лунева санкт-петербургский «Зенит» заплатит уфимскому клубу 3,5 млн евро. Такова сумма трансфера, по данным комментатора. Таким образом, Андрей Лунев стал вратарем «Зенита». Его контракт рассчитан на 4,5 года.

Ранее «Матч ТВ» сообщал о том, что в среду, 21 декабря, Лунев успешно прошел медосмотр в питерском клубе.

По информации «Советского спорта», Андрей Лунев пока лучший вратарь премьер-лиги по отбитым ударам – 84%. У Лодыгина – 76%. У Кержакова – 58%. У Акинфеева - 78%. Эффективность игры Лунева на выходах – 98%. И это тоже лучший показатель сезона. Также Андрей делает в матче в среднем по 18 длинных передач – больше остальных вратарей. Справедливости ради отметим, что Андрей в премьер-лиге имеет пока не самый большой игровой опыт: он провел в «Уфе» 10 матчей, шесть из них – не пропустив ни одного гола. Тем не менее руководство «Зенита» решило заключить контракт с вратарем, видимо, надеясь на то, что он и дальше будет показывать стабильно хорошую игру.