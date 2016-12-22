|
22 декабря, четверг
|
СПОРТ
Вратаря «Уфы» Андрея Лунева оценили в 3,5 миллиона евро// 22.12.2016
Такова сумма трансфера футболиста по данным «Матч ТВ».
Фото: fcufa.pro
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что за вратаря ФК «Уфа» Андрея Лунева санкт-петербургский «Зенит» заплатит уфимскому клубу 3,5 млн евро. Такова сумма трансфера, по данным комментатора. Таким образом, Андрей Лунев стал вратарем «Зенита». Его контракт рассчитан на 4,5 года.
Ранее «Матч ТВ» сообщал о том, что в среду, 21 декабря, Лунев успешно прошел медосмотр в питерском клубе.
По информации «Советского спорта», Андрей Лунев пока лучший вратарь премьер-лиги по отбитым ударам – 84%. У Лодыгина – 76%. У Кержакова – 58%. У Акинфеева - 78%. Эффективность игры Лунева на выходах – 98%. И это тоже лучший показатель сезона. Также Андрей делает в матче в среднем по 18 длинных передач – больше остальных вратарей. Справедливости ради отметим, что Андрей в премьер-лиге имеет пока не самый большой игровой опыт: он провел в «Уфе» 10 матчей, шесть из них – не пропустив ни одного гола. Тем не менее руководство «Зенита» решило заключить контракт с вратарем, видимо, надеясь на то, что он и дальше будет показывать стабильно хорошую игру.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
20.12.2016 // СПОРТ
Вратарь «Уфы» Андрей Лунев может перейти в «Зенит»
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
22.12.2016 // ПЕРСОНА
Главе Башкирии разрешили войти в совет директоров «Башнефти»
22.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Глава Башкирии встретился с олимпийцами и паралимпийцами
22.12.2016 // СПОРТ
Вратаря «Уфы» Андрея Лунева оценили в 3,5 миллиона евро
22.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Кто поможет маме-дракону
22.12.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Правосудие или судилище?
22.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Депутаты Госсобрания Башкирии приняли скандальный земельный закон
22.12.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии введена в эксплуатацию подстанция «Зубово»
22.12.2016 // ПУЛЬС
Роснефть направила в антимонопольную службу ходатайство о покупке «Таргина»
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте