Началась продажа билетов на неделю звезд хоккея в Уфе

Злата ЗУКОВИЧ

Билеты можно заказать на официальном сайте хоккейного праздника.

Сегодня, 22 ноября, открылась онлайн-продажа билетов на кубок Вызова МХЛ и Матч Звезд ЖХЛ. С первого декабря начинается открытая онлайн-продажа билетов для всех желающих, а с 4 декабря купить билет можно будет в кассе «Уфа-Арены». При единовременной покупке билетов и на Мастер-шоу и на Матч Звезд КХЛ 2017 будет действовать скидка 20 процентов.

Заказать билеты можно на официальном сайте мероприятия.