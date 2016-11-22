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22 ноября, вторник
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СПОРТ
Началась продажа билетов на неделю звезд хоккея в Уфе// 22.11.2016
Билеты можно заказать на официальном сайте хоккейного праздника.
Сегодня, 22 ноября, открылась онлайн-продажа билетов на кубок Вызова МХЛ и Матч Звезд ЖХЛ. С первого декабря начинается открытая онлайн-продажа билетов для всех желающих, а с 4 декабря купить билет можно будет в кассе «Уфа-Арены». При единовременной покупке билетов и на Мастер-шоу и на Матч Звезд КХЛ 2017 будет действовать скидка 20 процентов.
Заказать билеты можно на официальном сайте мероприятия.
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