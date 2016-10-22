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СПОРТ
Главный тренер ФК «Ростов»: Уфа хорошая и организованная команда// 22.10.2016
Иван Данильянц считает, что его подопечным во время матча помешала усталость
Главный тренер ФК «Ростов» Иван Данильянц отметил, что игра была напряженной и тяжелой, передает наш специальный корреспондент Артем Михайлов.
Полузащитник Ростова Александр Ерохин также считает, что их клубу в какой – то мере помешала усталость, Уфа хороша оборонялась и неплохо играла в защите. Ничейный результат матча закономерен и справедлив.
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