22 октября, суббота
СПОРТ

Главный тренер ФК «Ростов»: Уфа хорошая и организованная команда

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 22.10.2016
Иван Данильянц считает, что его подопечным во время матча помешала усталость

Главный тренер ФК «Ростов» Иван Данильянц отметил, что игра была напряженной и тяжелой, передает наш специальный корреспондент Артем Михайлов.

- В составе было много изменений в каждой линии. Это отразилось на качестве игры, но мы выполнили все, что планировали. Знали, что будет тяжело. Было много эмоций и моментов у наших ворот, но боролись до конца и не пропустили, - сказал Данильянц. По мнение главного тренера ростовчан у Уфы очень хорошая и организованная команда и она способна добиться многого.

 

Полузащитник Ростова Александр Ерохин также считает, что их клубу в какой – то мере помешала усталость, Уфа хороша оборонялась и неплохо играла в защите. Ничейный результат матча закономерен и справедлив. 

 

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

22.10.2016
Игроки Уфы: Обидно, что не забили и не смогли выиграть
Футболисты уфимского клуба прокомментировали итоги ничейного матча с Ростовом

22.10.2016
Уфа сыграла с Ростовом вничью
Матч проходил в Уфе.

22.10.2016
Игорь Захаркин: «Матч получился неоднозначным»
Главный тренер ХК «Салават Юлаев» рад, что команда не пала духом

22.10.2016
«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» в серии буллитов
Свое дальневосточное турне уфимский клуб закончил во Владивостоке

21.10.2016
Сегодня решится, кто будет талисманом ЧМ-2018
В финальный тур голосования прошли Волк, Тигр и Кот.

20.10.2016
«Башнефть» останется спонсором ХК «Салават Юлаев»
Об этом журналистам заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов.

20.10.2016
«Салават» Юлаев проиграл китайскому клубу «Кунлунь»
Выездная игра закончилась поражением уфимцев 2:3.

19.10.2016
Хоккеисты «Салавата Юлаева» прибыли в Пекин
Сегодня уфимские хоккеисты впервые в своей истории сыграют с китайским клубом.

17.10.2016
Юлаевец Кирилл Капризов признан лучшим нападающим 8-й недели в КХЛ
В КХЛ определили лучших игроков лиги восьмой игровой недели регулярного сезона.

17.10.2016
«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Амур»
Уфимцы начали с победы первый матч выездной серии.

16.10.2016
«Уфа» на выезде уступила чемпиону страны
Уфимская команда проиграла московскому ПФК ЦСКА

15.10.2016
22 октября ФК «Уфа» сразится с «Ростовом»
Билеты на матч уже в продаже.

14.10.2016
Шамиль Газизов: Задача «Уфы» на сезон – восьмое место
Генеральный директор ФК «Уфа» выступил в эфире радио «Спорт ФМ».

14.10.2016
Игорь Захаркин: Команда начала взрослеть
Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Автомобилистом»

13.10.2016
Игрок «Автомобилиста» Анатолий Голышев: «Салават Юлаев» нас разобрал
Нападающий клуба из Екатеринбурга рассказал о причинах поражения своей команды

13.10.2016
Нападающий ХК «Салават Юлаев» Игорь Макаров: На игру мы вышли с другим настроением
Уфимский клуб на своем льду сегодня разгромил «Автомобилист»

13.10.2016
«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом»
Игра на домашней арене завершилась со счетом 5:1

12.10.2016
Полузащитник «Уфы» Обляков сыграл в матче-триллере с Бельгией
Юношеская сборная России еще не потеряла шанс выйти в элитный раунд чемпионата Европы-2017.

12.10.2016
Защитник «Уфы» Живоглядов спас ворота сборной России в игре с Финляндией
Молодежная сборная России закончила свое выступление в отборочном этапе чемпионата Европы-2017.


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
ФОТОФАКТ
По Уфе пешком. Изучаем город

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"