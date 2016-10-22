Главный тренер ФК «Ростов»: Уфа хорошая и организованная команда

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Иван Данильянц считает, что его подопечным во время матча помешала усталость

Главный тренер ФК «Ростов» Иван Данильянц отметил, что игра была напряженной и тяжелой, передает наш специальный корреспондент Артем Михайлов.

- В составе было много изменений в каждой линии. Это отразилось на качестве игры, но мы выполнили все, что планировали. Знали, что будет тяжело. Было много эмоций и моментов у наших ворот, но боролись до конца и не пропустили, - сказал Данильянц. По мнение главного тренера ростовчан у Уфы очень хорошая и организованная команда и она способна добиться многого.

Полузащитник Ростова Александр Ерохин также считает, что их клубу в какой – то мере помешала усталость, Уфа хороша оборонялась и неплохо играла в защите. Ничейный результат матча закономерен и справедлив.