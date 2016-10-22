Игроки Уфы: Обидно, что не забили и не смогли выиграть

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Футболисты уфимского клуба прокомментировали итоги ничейного матча с Ростовом

Вратарь ФК «Уфа» Гиорги Шелия и защитник Дмитрий Живоглядов поделились с нашим специальным корреспондентом Артемом Михайловым своими впечатлениями от игры с Ростовом. Матч закончился со счетом 0:0. По мнению футболистов, игра для уфимского клуба складывалась неплохо.

- Обидно, что не смогли забить и выиграть у такой сильной команды как «Ростов». Шансы у нас были, отметили футболисты Уфы. Подробности смотрите на видео.