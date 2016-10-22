Уфа сыграла с Ростовом вничью

Разиф АБДУЛЛИН

Матч проходил в Уфе.

Ворота "Уфы" защищал Георги Шелия, Лунев, по информации из клуба, получил травму, и он не был заявлен на матч даже в составе запасных игроков. В составе Ростова полностью сменилась линия нападения, впереди у гостей играли Григорьев и Мусса Думбия.

Примерно на 18-й минуте игры в столкновении с вратарём ростовчан травму получил и нападающий Иса Абдулавов, его уносят с поля на носилках, на его замену тренерский штаб выпускает Вячеслава Кротова.

Первые 15 минут игры хозяева поля провели активно, атакуя ворота Джанаева, на какое-то время они даже заперли ростовчан на их половине поля. Молодой Иван Обляков запомнился грамотными пасами в атаке и хитрой обводкой.

Позже гости смогли немного отвести мяч от своих ворот, и борьба шла больше в середине поля, они пытались атаковать. но атаки Уфы были острее, заметил комментатор матча.

- Уфа прогрессирует, у неё интересный прогрессирующий тренер и неплохой состав. - заметил комментатор Нобель Арустамян. - И в этом матче она пытается играть первым номером против участника Лиги чемпионов.

- На 40-й минуте жёлтую карточку получает Фатаи. На добавленных минутах первого тайма Дмитрий Стоцкий получил жёлтую карточку за симуляцию, он упал во время атаки на границе штрафной площадки. При повторе стало видно, что ему все таки наступили на ногу, и он не симулировал своё падение.

Итоги первого тайма: нулевая ничья, Уфа больше контролировала мяч (52%) и нанесла три удара в створ ворот соперника (Ростов - ноль ударов).

В начале второго тайма третью жёлтую карточку в составе Уфы получает Ванек. Такое ощущение, что ростовчане решили сыграть агрессивно в нападении, за три минуты игры они заработали два угловых. Ерохин выходит на замену у гостей. В составе Уфы тоже замена, на поле выходит Слай.

Но уфимцы снова берут под контроль мяч и тоже проводят атаки. На 67 минуте Иван Обляков получил реальный шанс распечатать ворота Джанаева, но пробил так, что вратарь отбил удар. Тут же мяч снова отскочил к Ивану, тот пробил уже издали, и снова Джанаев на месте.

На 78 минуте Ростов усиливает нападение, Азмун выходит на замену. Через пару минут у уфимцев Марсиньо сменяет Облякова.

Основное время матча так и заканчивается вничью. Уфимцы зарабатывают штрафной, а потом и угловой. Этот шанс на взятие ворот хозяева поля не использовали. Три добавленные минуты истекают. 0:0 - итог встречи.