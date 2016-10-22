Игорь Захаркин: «Матч получился неоднозначным»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Главный тренер ХК «Салават Юлаев» рад, что команда не пала духом

Главный тренер уфимского клуба Игорь Захаркин, комментируя игру своих подопечных в матче против «Адмирала» из Владивостока отметил, что игра получилась сложной и неоднозначной.

- Я хотел, чтобы команда сыграла от обороны, рассчитывая на хорошие контратаки. Во многом это получалось, но как ни парадоксально мы пропустили, играя 5 на 3. Я очень рад, что парни не пали духом, продолжали сражаться, выиграли на буллитах. Сейчас было важно просто победить, - сказал Захаркин. Матч завершился победой юлаевцев по буллитам со счетом 3:2.