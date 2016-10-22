|
22 октября, суббота
|
СПОРТ
Игорь Захаркин: «Матч получился неоднозначным»// 22.10.2016
Главный тренер ХК «Салават Юлаев» рад, что команда не пала духом
Главный тренер уфимского клуба Игорь Захаркин, комментируя игру своих подопечных в матче против «Адмирала» из Владивостока отметил, что игра получилась сложной и неоднозначной.
- Я хотел, чтобы команда сыграла от обороны, рассчитывая на хорошие контратаки. Во многом это получалось, но как ни парадоксально мы пропустили, играя 5 на 3. Я очень рад, что парни не пали духом, продолжали сражаться, выиграли на буллитах. Сейчас было важно просто победить, - сказал Захаркин. Матч завершился победой юлаевцев по буллитам со счетом 3:2.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
22.10.2016 // ХРОНОГРАФ
Волк стал официальным талисманом чемпионата мира по футболу - 2018
22.10.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» в серии буллитов
21.10.2016 // ПУЛЬС
Структура Игоря Сечина покупает энергосбытовую компанию Башкирии
21.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Странная проверка ЦИК: в Уфе не могут посмотреть видео с выборов
21.10.2016 // ПЕРСОНА
Тимербулат Каримов: Главный посыл творчества Мустая Карима – любовь
21.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии открыли вторую очередь солнечной электростанции
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте