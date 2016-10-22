«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» в серии буллитов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Свое дальневосточное турне уфимский клуб закончил во Владивостоке

Фото: http://hcsalavat.ru/

Во Владивостоке уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл местный «Адмирал» — 3:2. «Юлаевцы» открыли счёт в матче уже на третьей минуте. Вратарь «Адмирала» Игорь Бобков ошибся на выходе и потерял шайбу. Ситуацией удачно воспользовался Евгений Бодров, который отправил шайбу на пятак, а оттуда её в ворота переправил Игорь Макаров, сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев».

Вторую шайбу забросил Евгений Бодров в конце второго периода — 2:0. Но хозяева сократили счет, пробив дальним броском Андрея Гаврилова. «Адмирал» пытался сравнять счёт, но «Салават Юлаев» очень уверенно играл в обороне, контролировал шайбу и заставлял хозяев удаляться. Когда за 3 минуты до завершения третьего периода «Адмирал» остался втроём против пятерых, казалось, что исход этого матча уже ясен. Но вместо этого команда из Владивостока забила в контратаке уникальный гол, находясь в двойном меньшинстве. Овертайм ни одной из команд не принес результата. В серии буллитов, где в воротах появился Никлас Сведберг, победу «Салавату Юлаеву» принёс Максим Майоров.



Следующий матч 26 октября в Уфе против «Авангарда». Билеты можно приобрести в кассах «Уфа-Арены».