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СПОРТ
«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» в серии буллитов// 22.10.2016
Свое дальневосточное турне уфимский клуб закончил во Владивостоке
Фото: http://hcsalavat.ru/
Во Владивостоке уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл местный «Адмирал» — 3:2. «Юлаевцы» открыли счёт в матче уже на третьей минуте. Вратарь «Адмирала» Игорь Бобков ошибся на выходе и потерял шайбу. Ситуацией удачно воспользовался Евгений Бодров, который отправил шайбу на пятак, а оттуда её в ворота переправил Игорь Макаров, сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев».
Вторую шайбу забросил Евгений Бодров в конце второго периода — 2:0. Но хозяева сократили счет, пробив дальним броском Андрея Гаврилова. «Адмирал» пытался сравнять счёт, но «Салават Юлаев» очень уверенно играл в обороне, контролировал шайбу и заставлял хозяев удаляться. Когда за 3 минуты до завершения третьего периода «Адмирал» остался втроём против пятерых, казалось, что исход этого матча уже ясен. Но вместо этого команда из Владивостока забила в контратаке уникальный гол, находясь в двойном меньшинстве. Овертайм ни одной из команд не принес результата. В серии буллитов, где в воротах появился Никлас Сведберг, победу «Салавату Юлаеву» принёс Максим Майоров.
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