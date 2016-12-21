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СПОРТ

Юлаевцы проиграли «Словану» 4:1

Константин КЛИМОВ // 21.12.2016
Пауза в чемпионате не пошла на пользу команде

Фото: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Юлаевцы не смогли набрать очки в матче со «Слованом». Девятидневная пауза в чемпионате вызванная проведением очередного этапа Евротура в Москве, не пошла на пользу уфимскому клубу.В первом же матче после отпуска команда Захаркина в гостях уступила словакскому «Словану» 1:4. Встреча изобиловала удалениями, на двоих команды заработали 18 минут штрафа, но как ни странно соперники не смогли реализовать ни одно большинство. Итоговый счёт 4:1 в составе «Слована» дважды отличился Джонотан Чичу, по разу забросили Игорь Мусатов и Кайл Чипчура. В стане юлевцев шайбу на свой счёт записал Теему Хартикайнен.

Следующий матч уфимцы сыграют послезавтра 23 декабря в Загребе против местного «Медвешчака». Затем юлаевцы отправятся в Тольятти. А завершающий матч  в этом году подопечные Игоря Захаркина сыграют дома 29 декабря против непримиримого соперника -  магнитогорского «Металлурга».

Кстати в день матча с Магниткой болельщики смогут принять участие в благотворительной акции «Мишкопад», ежегодно проводимой клубом. Для этого нужно посетить игру и после финальной сирены бросить на лёд мягкую игрушку. Собранных плюшевых медведей хоккеисты развезут по детским домам. Подарки детдомовцам можно будет принести с собой, либо купить в фойе «Уфа - Арены». Деньги, вырученные с продажи, также пойдут на благотворительность. 

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