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СПОРТ

«Уфа» вряд ли отменит свои сборы в Турции

Разиф АБДУЛЛИН // 21.12.2016
Исполком РФС обсудил последствия убийства посла России в Турции.

Фото: Разиф Абдуллин

Вчера, 20 декабря, в Москве состоялся исполком Российского футбольного союза (РФС). На нем, в том числе, обсуждался вопрос о возможной отмене зимних сборов российских клубов в Турции в связи с убийством там российского посла Андрея Карлова.

Напомним, ранее директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин заявил, что считает возможным обсуждение российскими клубами отказа от зимних сборов в Турции после убийства в Анкаре посла РФ Андрея Карлова.

Разумеется, в утвержденной ранее повестке дня исполкома РФС вопрос о взаимодействии российских клубов или других команд с Турцией не стоял.  Но трагедия внесла свои коррективы.  Президент РФС Виталий Мутко заявил, что РФС будет руководствоваться позицией государства в вопросе взаимоотношений с Турцией, а это значит, что спортивные и иные связи разорваны не будут. При этом президент РФС рекомендовал клубам индивидуально обсуждать с контрагентами, организующими сборы команд и матчи в Турции, вопросы безопасности на территории принимающей страны. Об этом сообщило агентство Р-спорт.

- Мы сегодня обсуждали тему Турции. Нужно действовать в том ключе, как действует политическое руководство, правительство РФ. Акт терроризма по отношении к нашему послу был направлен на дестабилизацию ситуации и ухудшению отношений с Турцией, на послабление наших усилий по борьбе с терроризмом. А что до отношений с Турцией, они сворачиваться не будут. Безусловно, исходя из политических установок, никаких запретов и сокращений не будет, - сказал Виталий Мутко.

- Клубам рекомендовано с агентами, базами персонально и очень внимательно рассматривать вопросы безопасности, и, исходя из этого, принимать решение. Мы дополнительных рекомендаций не даем, а говорим, что наши контрагенты должны очень серьезно заниматься вопросами безопасности. Поговорим с Федерацией футбола Турции, МИД, консульскими организациями, направим туда графики посещения наших команд. И так далее, - пояснил Виталий Мутко.

В стане уфимского клуба на момент подготовки материала информации о рекомендациях РФС еще не было. Медиакорсети пояснили, что уфимский клуб будет ожидать рекомендаций от министерства иностранных дел, а также сообщили, что некоторые российские клубы уже проплатили турецким партнерам свое пребывание во время сборов. А это означает, что вряд ли учебные сборы в Турции будут отменены. Напомним, что в ФК «Уфа» уже заявляли о своих планах провести два сбора в Турции в зимнее межсезонье.

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