Игрок «Уфы» претендует на премию лучший молодой футболист России

14.11.2016

Башкирские рапиристы стали победителями этапа Кубка мира в Токио Тимур Сафин и Тимур Арсланов поднялись на высшую ступень вместе с коллегами по сборной.

14.11.2016

Уфимец Елистратов стал лучшим в сборной России после этапа кубка мира в США Олимпийский чемпион по шорт-треку уфимец Семён Елистратов стал единственным россиянином, получившим медаль на этапе кубка мира в Солт – Лейк – Сити.