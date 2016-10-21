21 октября, пятница
СПОРТ

Сегодня решится, кто будет талисманом ЧМ-2018

Константин КЛИМОВ // 21.10.2016
В финальный тур голосования прошли Волк, Тигр и Кот.

С 23 сентября на сайте Международной федерации футбола было запущено голосование за талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. В финальном этапе свой голос можно было отдать за Тигра, Волка или Кота. Сегодня последний день голосования и сегодня же в эфире популярного телешоу «Вечерний Ургант» (в 21.00) будет объявлен победитель.

Но судьба талисмана ещё не решена, и у всех желающих есть шанс отдать свой голос за понравившегося персонажа, сегодня это можно сделать на сайте первого канала в специальном разделе

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