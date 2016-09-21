«Уфа» прошла в стадию 1/8 финала Кубка России

Разиф АБДУЛЛИН

Судьба кубкового матча «Энергомаш» - «Уфа» решилась в серии пенальти.

Игра 1/16 финала Кубка России по футболу «Энергомаш» (Белгород) - «Уфа» в основное время завершилась вничью – 1:1. Вначале счет открыли хозяева поля, после штрафного на 8 минуте матча случился автогол. Затем прорыв Сысуева на 18 минуте закончился его падением в штрафной площадке, пенальти – и Марсиньо сравнивает счет.

Дополнительное время закончилось безрезультатно.

В серии пенальти точнее были уфимцы. Андрей Лунев отразил один удар, а Денис Тумасян поставил победную точку (5:3).