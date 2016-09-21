|
21 сентября, среда
|
СПОРТ
«Уфа» прошла в стадию 1/8 финала Кубка России// 21.09.2016
Судьба кубкового матча «Энергомаш» - «Уфа» решилась в серии пенальти.
Игра 1/16 финала Кубка России по футболу «Энергомаш» (Белгород) - «Уфа» в основное время завершилась вничью – 1:1. Вначале счет открыли хозяева поля, после штрафного на 8 минуте матча случился автогол. Затем прорыв Сысуева на 18 минуте закончился его падением в штрафной площадке, пенальти – и Марсиньо сравнивает счет.
Дополнительное время закончилось безрезультатно.
В серии пенальти точнее были уфимцы. Андрей Лунев отразил один удар, а Денис Тумасян поставил победную точку (5:3).
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
21.09.2016 // СПОРТ
«Уфа» прошла в стадию 1/8 финала Кубка России
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
21.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Прокуратура признала обыски МВД на предприятиях ЖКХ Уфы незаконными
21.09.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии болезни органов дыхания приводят к смерти чаще, чем в России
21.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Жители Башкирии застряли на аэровокзале в Болгарии
21.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Общественники Нефтекамска обратились к Путину после выборов
14.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте