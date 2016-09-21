21 сентября, среда
СПОРТ

В Уфе пригласили записаться в волонтеры на чемпионат мира по футболу

Злата ЗУКОВИЧ // 21.09.2016
Праздник "Урок футбола" посетит особый гость из футбольного клуба "Уфа".

«Урок футбола» состоится 30 сентября в 14:00 в Башкирском государственном университете. Это событие будет посвящено чемпионату мира по футболу 2018. Ожидается выступление руководителя центра по набору волонтеров на ЧМ-2018 - тогда же можно будет зарегистрироваться в качестве кандидата в волонтеры на чемпионат мира.

Как сообщили в центре развития физкультуры и спорта, в программе будут интерактивные площадки, флешмоб, особый гость из ФК "Уфа", призы, подарки и запуск шара ЧМ-2018. Вторая часть праздничного события пройдет 1 октября в 12:00 в филиале РГСУ.

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