В Уфе пригласили записаться в волонтеры на чемпионат мира по футболу

Злата ЗУКОВИЧ

Праздник "Урок футбола" посетит особый гость из футбольного клуба "Уфа".

«Урок футбола» состоится 30 сентября в 14:00 в Башкирском государственном университете. Это событие будет посвящено чемпионату мира по футболу 2018. Ожидается выступление руководителя центра по набору волонтеров на ЧМ-2018 - тогда же можно будет зарегистрироваться в качестве кандидата в волонтеры на чемпионат мира.

Как сообщили в центре развития физкультуры и спорта, в программе будут интерактивные площадки, флешмоб, особый гость из ФК "Уфа", призы, подарки и запуск шара ЧМ-2018. Вторая часть праздничного события пройдет 1 октября в 12:00 в филиале РГСУ.