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21 сентября, среда
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СПОРТ
В Уфе пригласили записаться в волонтеры на чемпионат мира по футболу// 21.09.2016
Праздник "Урок футбола" посетит особый гость из футбольного клуба "Уфа".
«Урок футбола» состоится 30 сентября в 14:00 в Башкирском государственном университете. Это событие будет посвящено чемпионату мира по футболу 2018. Ожидается выступление руководителя центра по набору волонтеров на ЧМ-2018 - тогда же можно будет зарегистрироваться в качестве кандидата в волонтеры на чемпионат мира.
Как сообщили в центре развития физкультуры и спорта, в программе будут интерактивные площадки, флешмоб, особый гость из ФК "Уфа", призы, подарки и запуск шара ЧМ-2018. Вторая часть праздничного события пройдет 1 октября в 12:00 в филиале РГСУ.
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