В Уфе в рамках Недели звёзд прошло мастер-шоу лучших хоккеистов КХЛ

Константин КЛИМОВ

В чем соревновались хоккеисты, и бонус видео с выступлением игроков Салавата Юлаева.

Фото: tritickets.ru

Хоккейный уикенд недели звёзд, начался в субботу с мастер-шоу лучших игроков чемпионата КХЛ. С приветственным словом перед болельщиками выступили глава Международной федерации хоккея Рене Фазель, глава Башкирии Рустем Хамитов и президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко.

- Давайте поприветствуем наших гостей, у нас сегодня в городе, в республике в стране замечательный праздник, - сказал Рустэм Хамитов. - Этот праздник вам, болельщики! С праздником вас!

Первым соревнованием для команд "Востока" и "Запада" стали соревнования в скорости. Игроки должны были пробежать круг на скорость.

Рекорд, установленный в 2015 году Войнеком Вольски, составлял 13,188 секунды. Сегодня он был побит четыре раза, а самое лучшее время показал уфимец Энвер Лисин. 1:0 в пользу сборной "Востока".

Второй этап был самым зрелищным. Каждая команда выставила по пять игроков, которые сыграли в хоккейный биатлон. За команду "Востока" приняли участие два игрока "Салавата Юлаева". Но с самого начала удача была не на стороне "Востока", биатлонисты заработали 40(!) штрафных кругов, а хоккеисты с "Запада" убежали далеко вперёд. На последним за команду востока бежал Кирилл Капризов, его оппонентом был Максим Афиногенов. Но молодой юлаевец сделал практически невозможное и смог не только догнать Афиногенова, но и привезти своей команде второе очко. 2:0 в пользу "Востока".

Следующим соревнованием были замеры силы броска. Игорь Ожиганов из ЦСКА смог принести первое очко команде "Запада", скорость шайбы после броска молодого форварда армейцев составила 159, 48 километров в час(!). 2:1.

После проверки силы броска, пришло время проверить и умение исполнять штрафные броски, самым главным критерием, по которому судьи оценивали игроков по умению красиво и необычно исполнять буллиты. Тут тоже сильнее оказались хоккеисты с "Востока", самый эффектный бросок исполнил игрок казанского "Ак Барса" Владимир Ткачев, 3:1.

Пятым конкурсом стала комбинированная эстафета, соперники соревновались в дриблинге и точности, причём один из игроков должен был несколько раз поразить ворота шириной всего 30 сантиметров. Решающим фактором естественно стала точность, поэтому за команду "Востока" на этом этапе выступал Сергей Мозякин из Магнитогорска, честь "Запада" защищал Павел Дацюк. Стоит ли говорить, что обе команды справились с заданием, но выиграл снова "Восток", закончив упражнение быстрее соперников на 20 секунд, 4:1.

Предпоследним конкурсом стала "мощная атака - надежная защита", "Запад" и "Восток" выставили по три тройки, которые по очереди атаковали ворота соперника. Больше всего шайб смогли забросить хоккеисты с "Запада" и сократили разрыв в счёте 4:2.

Последним конкурсом вновь стала эстафета , но тут все решала только скорость. От каждой команды принимали участие по пять полевых игроков и одному вратарю. Задание было самым простым за сегодня, нужно было пробежать круг по площадке, в качестве эстафетной палочки естественно использовалась хоккейная клюшка. Снова быстрее стал "Восток". 5:2.

После завершения всех конкурсов организаторы поблагодарили болельщиков за оглушительную поддержку, а хоккеистов наградили памятными подарками .



Видео лучших моментов мастер-шоу с участием хоккеистов "Салавата Юлаева".

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/4X0F0ChoPi8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>