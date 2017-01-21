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СПОРТ
В Уфе в рамках Недели звёзд прошло мастер-шоу лучших хоккеистов КХЛ// 21.01.2017
В чем соревновались хоккеисты, и бонус видео с выступлением игроков Салавата Юлаева.
Фото: tritickets.ru
Хоккейный уикенд недели звёзд, начался в субботу с мастер-шоу лучших игроков чемпионата КХЛ. С приветственным словом перед болельщиками выступили глава Международной федерации хоккея Рене Фазель, глава Башкирии Рустем Хамитов и президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко.
- Давайте поприветствуем наших гостей, у нас сегодня в городе, в республике в стране замечательный праздник, - сказал Рустэм Хамитов. - Этот праздник вам, болельщики! С праздником вас!
Первым соревнованием для команд "Востока" и "Запада" стали соревнования в скорости. Игроки должны были пробежать круг на скорость.
Рекорд, установленный в 2015 году Войнеком Вольски, составлял 13,188 секунды. Сегодня он был побит четыре раза, а самое лучшее время показал уфимец Энвер Лисин. 1:0 в пользу сборной "Востока".
Предпоследним конкурсом стала "мощная атака - надежная защита", "Запад" и "Восток" выставили по три тройки, которые по очереди атаковали ворота соперника. Больше всего шайб смогли забросить хоккеисты с "Запада" и сократили разрыв в счёте 4:2.
Последним конкурсом вновь стала эстафета , но тут все решала только скорость. От каждой команды принимали участие по пять полевых игроков и одному вратарю. Задание было самым простым за сегодня, нужно было пробежать круг по площадке, в качестве эстафетной палочки естественно использовалась хоккейная клюшка. Снова быстрее стал "Восток". 5:2.
После завершения всех конкурсов организаторы поблагодарили болельщиков за оглушительную поддержку, а хоккеистов наградили памятными подарками .
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