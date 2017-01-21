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СПОРТ
Хамитов: В год будем строить одну-две площадки с искусственным льдом// 21.01.2017
Глава Башкирии озвучил планы по строительству хоккейных площадок.
Фото: img22.ria.ru
Глава региона Рустэм Хамитов сегодня встретился с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем и президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко. В ходе встречи он озвучил планы республики по строительству хоккейных площадок, сообщает его пресс-служба.
По словам Хамитова, сегодня в регионе почти 500 открытых хоккейных площадок, и их будет еще больше.
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