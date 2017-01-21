Хамитов: В год будем строить одну-две площадки с искусственным льдом

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава Башкирии озвучил планы по строительству хоккейных площадок.

Фото: img22.ria.ru

Глава региона Рустэм Хамитов сегодня встретился с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем и президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко. В ходе встречи он озвучил планы республики по строительству хоккейных площадок, сообщает его пресс-служба.

По словам Хамитова, сегодня в регионе почти 500 открытых хоккейных площадок, и их будет еще больше.