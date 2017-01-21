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СПОРТ

Самолет с хоккеистами «Авангарда» не смог приземлиться в Уфе

Наталья КУЗНЕЦОВА // 21.01.2017
Он совершил посадку в Ижевске.

Фото: meteovesti.ru

Самолет с несколькими хоккеистами омского "Авангарда" и главным тренером команды Федором Канарейкиным приземлился в Ижевске, сообщет ТАСС.  Из-за непогоды он не смог совершить посадку в Уфе. Уфы

Представители «Авангарда» направлялись в Уфу на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

= В Уфе плохая погода, поэтому самолет с некоторыми игроками и тренерами сел в Ижевске. В их числе Федор Канарейкин и Евгений Медведев, - говорится в сообщении.

Матч звезд КХЛ состоится в Уфе 21-22 января в рамках Недели звезд хоккея.

 


 

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