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СПОРТ
Самолет с хоккеистами «Авангарда» не смог приземлиться в Уфе// 21.01.2017
Он совершил посадку в Ижевске.
Фото: meteovesti.ru
Самолет с несколькими хоккеистами омского "Авангарда" и главным тренером команды Федором Канарейкиным приземлился в Ижевске, сообщет ТАСС. Из-за непогоды он не смог совершить посадку в Уфе. Уфы
Представители «Авангарда» направлялись в Уфу на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
= В Уфе плохая погода, поэтому самолет с некоторыми игроками и тренерами сел в Ижевске. В их числе Федор Канарейкин и Евгений Медведев, - говорится в сообщении.
Матч звезд КХЛ состоится в Уфе 21-22 января в рамках Недели звезд хоккея.
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