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СПОРТ

Вратарь «Уфы» Андрей Лунев может перейти в «Зенит»

Разиф АБДУЛЛИН // 20.12.2016
Уже завтра он пройдет в клубе медосмотр.

Фото: fcufa.pro

Слухи о переходе вратаря ФК «Уфа» Андрея Лунева в футбольный клуб «Зенит», похоже, уже становятся реальностью. По имеющейся в редакции информации, вратарь действительно перейдет в питерский клуб.

Сам Андрей Лунев на вопрос корреспондента sport-express.ru ответил, что завтра (21 декабря) он проходит медосмотр в «Зените». По информации источника, знакомого с ситуацией, вратарь сможет зарабатывать значительно больше, чем в уфимском клубе, но выиграет ли он от перехода как футболист, еще большой вопрос. Как известно, в «Зените» есть два неплохих голкипера: Юрий Лодыгин и Михаил Кержаков. Сможет ли Лунев при наличии таких футболистов получить игровую практику, сказать трудно.

Ранее в интервью тому же изданию генеральный директор ФК "Уфа" Шамиль Газизов так ответил на вопрос о заинтересованности в Луневе со стороны "Зенита":
– Предложения по нему есть, скрывать не стану. Андрей уже состоявшийся футболист с высоким уровнем мастерства. Рассчитываем на него, контракт действует еще три года. Но не буду исключать, что зимой он может покинуть "Уфу".

Напомним, что Андрей Лунев признан лучшим игроком ФК «Уфа» в ноябре-декабре по версии болельщиков.

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