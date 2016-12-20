Вратарь «Уфы» Андрей Лунев может перейти в «Зенит»

Разиф АБДУЛЛИН

Уже завтра он пройдет в клубе медосмотр.

Фото: fcufa.pro

Слухи о переходе вратаря ФК «Уфа» Андрея Лунева в футбольный клуб «Зенит», похоже, уже становятся реальностью. По имеющейся в редакции информации, вратарь действительно перейдет в питерский клуб.

Сам Андрей Лунев на вопрос корреспондента sport-express.ru ответил, что завтра (21 декабря) он проходит медосмотр в «Зените». По информации источника, знакомого с ситуацией, вратарь сможет зарабатывать значительно больше, чем в уфимском клубе, но выиграет ли он от перехода как футболист, еще большой вопрос. Как известно, в «Зените» есть два неплохих голкипера: Юрий Лодыгин и Михаил Кержаков. Сможет ли Лунев при наличии таких футболистов получить игровую практику, сказать трудно.

Ранее в интервью тому же изданию генеральный директор ФК "Уфа" Шамиль Газизов так ответил на вопрос о заинтересованности в Луневе со стороны "Зенита":

– Предложения по нему есть, скрывать не стану. Андрей уже состоявшийся футболист с высоким уровнем мастерства. Рассчитываем на него, контракт действует еще три года. Но не буду исключать, что зимой он может покинуть "Уфу".

Напомним, что Андрей Лунев признан лучшим игроком ФК «Уфа» в ноябре-декабре по версии болельщиков.