В Москве наградили номинантов «Харламов Трофи»

Константин КЛИМОВ

Вручение премии приурочили к 70-летию хоккея в России

Фото: Пресс-служба "Харламов Трофи"

В Москве прошло вручение премии «Харламов Трофи». Победителей в восьми номинациях выбирали эксперты и редакция газеты «Советский спорт», которая каждый год организовывает «Харламов Трофи». В этом году список приглашённых на вручение премии получился очень солидным. Самые изестные из них: заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, министр спорта Павел Колобков, президент Международной Федерации хоккея на льду Рене Фазель, председатель правления Федерации хоккея России Роман Ротенберг, тренер сборной России по хоккею Олег Знарок, Александр и Бегонита Харламовы, Владимир Мышкин, олимпийские чемпионы Светлана Хоркина и Алексей Немов. Но и список номинантов как всегда блистал именами:

«Легендарный тренер отечественного хоккея» - Владимир Юрзинов;

«Золотое перо» хоккея России» - Всеволод Кукушкин;

«За верность хоккею» - Александр Якушев;

«Легендарный защитник отечественного хоккея» - Алексей Касатонов;

«За вклад в развитие хоккея в России» - Аркадий Ротенберг;

«Легендарный вратарь отечественного хоккея» - Владислав Третьяк;

«Тройка мечты» - Борис Михайлов, Владимир Петров и Валерий Харламов;

«Король Льда» - Павел Буре.

Премия «Харамов Трофи» - ежегодная премия газеты «Советский спорт» вручается с 2002 года. Ранее ее обладателями становились Сергей Фёдоров, Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Павел Дацюк и другие.