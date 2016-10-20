«Башнефть» останется спонсором ХК «Салават Юлаев»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Об этом журналистам заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Фото: Кристина Дейнеко

«Башнефть» продолжит оказывать финансовую поддержку ХК «Салават Юлаев» и она не будет уменьшаться. Об этом журналистам рассказал глава Башкирии на брифинге по итогам встречи с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным. Хамитов заявил, что продажа госпакета акций «Башнефти» не повлияет на спонсорскую поддержку нашей команды, несмотря на то, что «Роснефть» уже финансирует ЦСКА, сообщает агентство «Башинформ».

- Во время встречи с Игорем Сечиным я заострил внимание на том, что «Салават Юлаев» — бренд нашей республики. Поэтому поддержка останется, как минимум, на прежнем уровне. Будем стараться увеличить ее за счет более эффективной работы компании, — сказал Рустэм Хамитов.

Глава Башкирии также отметил, что помощь будет также оказываться муниципалитетам, где расположены нефтедобывающие предприятия. Обсуждаются вопросы поддержки «Роснефтью» культуры и других спортивных направлений.