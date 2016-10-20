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СПОРТ
«Башнефть» останется спонсором ХК «Салават Юлаев»// 20.10.2016
Об этом журналистам заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов.
Фото: Кристина Дейнеко
«Башнефть» продолжит оказывать финансовую поддержку ХК «Салават Юлаев» и она не будет уменьшаться. Об этом журналистам рассказал глава Башкирии на брифинге по итогам встречи с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным. Хамитов заявил, что продажа госпакета акций «Башнефти» не повлияет на спонсорскую поддержку нашей команды, несмотря на то, что «Роснефть» уже финансирует ЦСКА, сообщает агентство «Башинформ».
Глава Башкирии также отметил, что помощь будет также оказываться муниципалитетам, где расположены нефтедобывающие предприятия. Обсуждаются вопросы поддержки «Роснефтью» культуры и других спортивных направлений.
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