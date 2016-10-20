20 октября, четверг
СПОРТ

«Башнефть» останется спонсором ХК «Салават Юлаев»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 20.10.2016
Об этом журналистам заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Фото: Кристина Дейнеко

«Башнефть» продолжит оказывать финансовую поддержку ХК «Салават Юлаев» и она не будет уменьшаться. Об этом журналистам рассказал глава Башкирии на брифинге по итогам встречи с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным. Хамитов заявил, что продажа госпакета акций «Башнефти» не повлияет на спонсорскую поддержку нашей команды, несмотря на то, что «Роснефть» уже финансирует ЦСКА, сообщает агентство «Башинформ».

- Во время встречи с Игорем Сечиным я заострил внимание на том, что «Салават Юлаев» — бренд нашей республики. Поэтому поддержка останется, как минимум, на прежнем уровне. Будем стараться увеличить ее за счет более эффективной работы компании, — сказал Рустэм Хамитов.

Глава Башкирии также отметил, что помощь будет также оказываться муниципалитетам, где расположены нефтедобывающие предприятия. Обсуждаются вопросы поддержки «Роснефтью» культуры и других спортивных направлений.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

20.10.2016
«Салават» Юлаев проиграл китайскому клубу «Кунлунь»
Выездная игра закончилась поражением уфимцев 2:3.

19.10.2016
Хоккеисты «Салавата Юлаева» прибыли в Пекин
Сегодня уфимские хоккеисты впервые в своей истории сыграют с китайским клубом.

17.10.2016
Юлаевец Кирилл Капризов признан лучшим нападающим 8-й недели в КХЛ
В КХЛ определили лучших игроков лиги восьмой игровой недели регулярного сезона.

17.10.2016
«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Амур»
Уфимцы начали с победы первый матч выездной серии.

16.10.2016
«Уфа» на выезде уступила чемпиону страны
Уфимская команда проиграла московскому ПФК ЦСКА

15.10.2016
22 октября ФК «Уфа» сразится с «Ростовом»
Билеты на матч уже в продаже.

14.10.2016
Шамиль Газизов: Задача «Уфы» на сезон – восьмое место
Генеральный директор ФК «Уфа» выступил в эфире радио «Спорт ФМ».

14.10.2016
Игорь Захаркин: Команда начала взрослеть
Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Автомобилистом»

13.10.2016
Игрок «Автомобилиста» Анатолий Голышев: «Салават Юлаев» нас разобрал
Нападающий клуба из Екатеринбурга рассказал о причинах поражения своей команды

13.10.2016
Нападающий ХК «Салават Юлаев» Игорь Макаров: На игру мы вышли с другим настроением
Уфимский клуб на своем льду сегодня разгромил «Автомобилист»

13.10.2016
«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом»
Игра на домашней арене завершилась со счетом 5:1

12.10.2016
Полузащитник «Уфы» Обляков сыграл в матче-триллере с Бельгией
Юношеская сборная России еще не потеряла шанс выйти в элитный раунд чемпионата Европы-2017.

12.10.2016
Защитник «Уфы» Живоглядов спас ворота сборной России в игре с Финляндией
Молодежная сборная России закончила свое выступление в отборочном этапе чемпионата Европы-2017.

11.10.2016
«Салават Юлаев» проиграл дома «Югре»
Матч завершился со счетом 2:3.

11.10.2016
Уфимские моржи откроют сезон заплывом через Белую
Заплыв планируется 15 октября.

10.10.2016
В Башкирии появились первые двести желающих стать волонтерами ЧМ-2018
Об этом сообщили в Центре развития физкультуры и спорта РБ.

09.10.2016
Виктор Васин из «Уфы» не сыграл в матче с Коста-Рикой
Но это ни о чем плохом не говорит, считает генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

09.10.2016
«Уфа» находится в отличной форме – комментатор матча с «Локомотивом»
ФК «Уфа» сыграла контрольную игру в Москве – 3:1.

09.10.2016
Полузащитник «Уфы» Иван Обляков помог сборной разгромить Казахстан
Игра между Россией и Казахстаном закончилась со счетом 5:0.


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
ФОТОФАКТ
В Уфе рядом с рекой появилась несанкционированная свалка

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"