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СПОРТ
«Салават» Юлаев проиграл китайскому клубу «Кунлунь»// 20.10.2016
Выездная игра закончилась поражением уфимцев 2:3.
Первая игра уфимского клуба в Китае с командой «Куньлунь Ред Стар» лёгкой прогулкой не получилась. Уфимцы опять пропустили первыми и вынуждены были отыгрывать не одну, а сразу две шайбы, поскольку к середине второго периода Олег Яшин сумел поразить ворота Никласа Сведберга уже дважды, - сообщает пресс-служба хоккейного клуба "Салават Юлаев". Но «юлаевцы» еще раз доказали, что сократить такое отставание для них не является проблемой.
Уже в четвёртом матче подряд забил Кирилл Капризов. Нападающий продолжает выходить в первой бригаде большинства вместе с легионерами и Куляшом, и это продолжает приносить результат. Именно к Капризову отскочила шайба от вратаря после броска защитника, и Кирилл перенаправил её в ворота.
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