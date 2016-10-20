«Салават» Юлаев проиграл китайскому клубу «Кунлунь»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Выездная игра закончилась поражением уфимцев 2:3.

Первая игра уфимского клуба в Китае с командой «Куньлунь Ред Стар» лёгкой прогулкой не получилась. Уфимцы опять пропустили первыми и вынуждены были отыгрывать не одну, а сразу две шайбы, поскольку к середине второго периода Олег Яшин сумел поразить ворота Никласа Сведберга уже дважды, - сообщает пресс-служба хоккейного клуба "Салават Юлаев". Но «юлаевцы» еще раз доказали, что сократить такое отставание для них не является проблемой.

Уже в четвёртом матче подряд забил Кирилл Капризов. Нападающий продолжает выходить в первой бригаде большинства вместе с легионерами и Куляшом, и это продолжает приносить результат. Именно к Капризову отскочила шайба от вратаря после броска защитника, и Кирилл перенаправил её в ворота.



А сравнивали счёт игроки «Салавата Юлаева», находясь в меньшинстве. Куляш вывел своей передачей Хартикайнена на чужие ворота. Тему имел возможность поделиться с Майоровым, но предпочёл бросить сам и не прогадал – шайба влетела в ворота.



Сделав две результативные передачи, Куляш добавил к ним ещё одно удаление, которое хозяева сумели использовать. У «юлаевцев» был ещё целый период, чтобы исправить ситуацию, но на этот раз догнать соперника не получилось. Поражение – 2:3. Следующий матч 21 октября во Владивостоке против «Адмирала».