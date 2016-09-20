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СПОРТ

"Салават Юлаев" уступил гостям из Сочи 1:3

Константин КЛИМОВ // 20.09.2016
Встреча проходила в уфимской "Уфа-Арене"

Первый период начался с атак уфимцев, то и дело у ворот Барулина возникали опасные моменты, но шайба в ворота не шла. «Сочи» в атаке ничего показать не смог, и это отразилось в статистике – всего три броска в створ, против одиннадцати у «Салавата Юлаева». Открыть счёт юлаевцы смогли за две минуты до конца периода. Захар Арзамазцев бросил от синей линии, шайба попала в щитки опустившегося на колени Баруллина, предательски взмыла вверх и приземлилась за спиной именитого голкипера 1:0. В Ассистенты записали Кирилла Капризова и Михаила Воробьева. До перерыва счёт не изменился. 

 

Второй период начался с удаления юлаевца Воробьева за удар соперника клюшкой. Всего тридцать секунд понадобилось гостям, чтобы реализовать большинство. С передачи Андрея Костицына и Евгения Скачкова, отличился Бен Максвелл 1:1.

 

Игра пошла под диктовку гостей, «Салават» огорошенный таким началом периода смог вернуть себе преимущество на площадке только к середине периода. У Баруллина заметно прибавилось работы. Но за пять минут до конца двадцатиминутки команду подвёл Корнеев. Находясь за своими воротами, два раза посмотрел на подкатывающегося со спины Крикунова, но на пас партнёру так и не решился. В итоге капитан гостей обокрал юлаевца и скинул на пятачок одинокому Костицину 1:2 в пользу гостей. 

 

После пропущенной шайбы Салават вновь перешёл на игру вторым номером, а сочинцы продолжили давление. Ситуацию усугубили два подряд необязательных фола уфимцев, и если первое хозяева ещё как-то выстояли, то во втором пропустили. Андре Петерссон получивший шайбу у синей линии, спокойно сократил дистанцию и кистевым броском отправил шайбу в дальний угол 1:3.

 

 

На третий период обе команды вышли с явным настроем не рассиживаться в обороне, и уверенно шли вперёд. Но если Салавату терять уже было нечего, то гости дорожили своим преимуществом, может быть поэтому нервничали и много удалялись, заработав в общей сложности 8 минут штрафа за период, при этом хозяева играли чисто. Несмотря на то, что уфимцы почти полпериода отыграли с преимуществом в одного игрока, забить было не суждено, матч закончился победой гостей 1:3.

Стоит отдать должное болельщикам команды, которые несмотря на неприятные для них цифры на табло, поддерживали команду до конца, а после финальной сирены дружно скандировали «Молодцы».

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