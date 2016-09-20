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Сегодня «Уфа» отправляется в Белгород на матч Кубка России// 20.09.2016
Игра с местным «Энергомашем» пройдет завтра, 21 сентября.
Фото: fcufa.pro
Сегодня футбольный клуб «Уфа» отправляется в Белгород на матч 1/16 финала Кубка России. Игра состоится завтра, 21 сентября, в 21.00 уфимского времени.
Соперник «Уфы» - «Энергомаш» обыграл на домашнем стадионе в предыдущем раунде «Кубань» со счетом 3:0. Для белгородской команды игра с «Уфой» - первая в истории клуба встреча с командой из премьер-лиги.
- Поэтому для «Энергомаша» - это, пожалуй, самый важный матч года, - считает руководитель пресс-службы ФК «Уфа» Сергей Тыртышный. – В составе нашей команды будут игроки, которые имеют мало игровой практики.
Оно и понятно – ведь ближайший матч в чемпионате России 25 сентября пройдет в Москве против «Спартака», и тренерский штаб, формируя состав на кубковый матч, держит в голове и эту игру. Но «Уфа» собирается побеждать в кубковой встрече.
Если «Уфа» победит в Белгороде, то ее соперником в 1/8 финала Кубка России станет победитель пары «Факел» (Воронеж) – «Терек» (Грозный).
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