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СПОРТ
В Уфе футболисты проведут открытые уроки в школах// 20.09.2016
Учащиеся смогут пообщаться с футболистами «Уфы».
Фото: fcufa.pro
В школах Уфы будет проводится акция «День футбола» с тренерами школы футбольного клуба «Уфа» в виде открытых уроков, на которых детей будут учить футбольным навыкам и приемам. Заинтересовавшиеся ребята смогут в дальнейшем попробовать свои силы в секции футбольного клуба.
Открытые уроки будут проводить и футболисты. Они расскажут, каково быть профессиональным спортсменом и что нужно сделать для достижения успеха. От совета учредителей ФК «Уфа» школам вручат мячи и другие футбольные сувениры.
В акции могут принять участие ученики с 1 по 11 классы. Для участия в акции необходимо заполнить анкету на официальном сайте ФК «Уфа».
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