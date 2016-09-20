В Уфе футболисты проведут открытые уроки в школах

Злата ЗУКОВИЧ

Учащиеся смогут пообщаться с футболистами «Уфы».

Фото: fcufa.pro

В школах Уфы будет проводится акция «День футбола» с тренерами школы футбольного клуба «Уфа» в виде открытых уроков, на которых детей будут учить футбольным навыкам и приемам. Заинтересовавшиеся ребята смогут в дальнейшем попробовать свои силы в секции футбольного клуба.

Открытые уроки будут проводить и футболисты. Они расскажут, каково быть профессиональным спортсменом и что нужно сделать для достижения успеха. От совета учредителей ФК «Уфа» школам вручат мячи и другие футбольные сувениры.

В акции могут принять участие ученики с 1 по 11 классы. Для участия в акции необходимо заполнить анкету на официальном сайте ФК «Уфа».