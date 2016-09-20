Сборная России обыграла сборную Северной Америки на Кубке мира по хоккею

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Это первая победа россиян на групповом этапе

Фото: http://www.sovsport.ru/

Сборная России по хоккею обыграла команду молодых звезд Северной Америки, одержав первую победу на групповом этапе Кубка мира. Матч в Торонто завершился со счетом 4:3 (0:1, 4:1, 0:1) в пользу россиян. Об этом сообщает издание «Советский спорт». В нашей команде отличились Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко.

Напомним, что обе сборные выступают в квартете В. Ранее на старте Кубка мира россияне уступили шведам (1:2), а молодежная сборная Северной Америки переиграла финнов (4:1).

В заключительных матчах группового этапа сборная России 22 сентября в 22:00 по московскому времени сыграет с финнами, а молодежная сборная Северной Америки 21 сентября в 22:00 (мск) встретится с шведами.