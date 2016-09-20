|
20 сентября, вторник
|
СПОРТ
Сборная России обыграла сборную Северной Америки на Кубке мира по хоккею// 20.09.2016
Это первая победа россиян на групповом этапе
Фото: http://www.sovsport.ru/
Сборная России по хоккею обыграла команду молодых звезд Северной Америки, одержав первую победу на групповом этапе Кубка мира. Матч в Торонто завершился со счетом 4:3 (0:1, 4:1, 0:1) в пользу россиян. Об этом сообщает издание «Советский спорт». В нашей команде отличились Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко.
Напомним, что обе сборные выступают в квартете В. Ранее на старте Кубка мира россияне уступили шведам (1:2), а молодежная сборная Северной Америки переиграла финнов (4:1).
В заключительных матчах группового этапа сборная России 22 сентября в 22:00 по московскому времени сыграет с финнами, а молодежная сборная Северной Америки 21 сентября в 22:00 (мск) встретится с шведами.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
20.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Синоптики рассказали, когда в Башкирии наступит «бабье лето»
20.09.2016 // СПОРТ
Сборная России обыграла сборную Северной Америки на Кубке мира по хоккею
20.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустэм Хамитов: Выборы были открытыми, доступными для всех»
20.09.2016 // ПЕРСОНА
Глава Башкирии не будет работать в Госдуме
19.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе результаты выборов в Горсовет могут определять через факсограммы
19.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
"Если у партии есть электорат, она должна получить какой-то процент" - председатель ЦИК Башкирии
14.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте