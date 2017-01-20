Футбольный клуб «Уфа» поднялся в рейтинге по средней стоимости игроков

Разиф АБДУЛЛИН

«Советский спорт» опубликовал данные за январь.

Фото: Разиф Абдуллин

«Советский спорт» опубликовал январский рейтинг футбольных клубов – по общей стоимости футболистов и по среднему ценнику игрока.

ФК «Уфа» в рейтинге издания занимает 13-е место по оценочной стоимости всех игроков клуба - 14,5 млн евро и 11-е место по средней стоимости футболистов – 0,7 млн евро.

При этом по среднему ценнику игрока «Уфа» поднялась сразу на две строчки вверх, как и ЦСКА.

При этом по среднему ценнику игрока «Уфа» поднялась сразу на две строчки вверх, как и ЦСКА.