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20 января, пятница
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СПОРТ
Футбольный клуб «Уфа» поднялся в рейтинге по средней стоимости игроков// 20.01.2017
«Советский спорт» опубликовал данные за январь.
Фото: Разиф Абдуллин
«Советский спорт» опубликовал январский рейтинг футбольных клубов – по общей стоимости футболистов и по среднему ценнику игрока.
ФК «Уфа» в рейтинге издания занимает 13-е место по оценочной стоимости всех игроков клуба - 14,5 млн евро и 11-е место по средней стоимости футболистов – 0,7 млн евро.
При этом по среднему ценнику игрока «Уфа» поднялась сразу на две строчки вверх, как и ЦСКА.
При этом по среднему ценнику игрока «Уфа» поднялась сразу на две строчки вверх, как и ЦСКА.
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