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20 января, пятница
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СПОРТ
Юлаевец Максим Гончаров дисквалифицирован на один матч// 20.01.2017
Нарушение в матче с «Ак Барсом» не позволит защитнику сыграть с «Витязем».
Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Максим Гончаров пропустит следующую игру команды из-за дисквалификации. В матче с «Ак Барсом» Гончаров получил десятиминутный дисциплинарный штраф, который стал третьим в сезоне. Согласно регламенту КХЛ игрок может получить не более двух дисциплинарных штрафов за сезон, после третьего он автоматически получает дисквалификацию на следующую календарную игру команды.
Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт 23 января против подмосковного «Витязя» в Подольске.
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