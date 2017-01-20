Бразилец Марсиньо покинул «Уфу»

Разиф АБДУЛЛИН

Контракт с полузащитником расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Фото: youtube.com

Футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с бразильским полузащитником Марсиньо по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте клуба.

Марсиньо провел в составе «Уфы» 2,5 года, забил первый гол команды в премьер-лиге, в текущем сезоне сыграл в 11 матчах чемпионата и в одной кубковой встрече.

- Футбольный клуб «Уфа» благодарит Марсиньо за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! – говорится в сообщении клуба.

- Я пока еду домой, а потом посмотрю, - рассказал Марсиньо о своих планах и пожелал клубу и игрокам удачи.