Сборная Востока не смогла забить в матче звёзд ЖХЛ

Константин КЛИМОВ

Фоторепортаж с первого в истории лиги Матча звёзд Женской хоккейной лиги.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В рамках Недели звёзд хоккея в Уфе вчера, 19 января, состоялось одно из самых ожидаемых событий, на лёд «Уфа-Арены» вышли представительницы прекрасного пола, чтобы определить, кто всё-таки сильнее: «Запад» или «Восток». Матч звёзд среди девушек проводится впервые не только в России, но и в мире, возможно потому, что хоккей до сих пор считается мужским видом спорта.

С первых минут матча стало ясно, что это не шоу и каждая команда нацелена на победу, а о том, что на площадке представительницы прекрасного пола, напоминали лишь косы и «хвосты», видневшиеся из под шлемов хоккеистов.

Команда «Запада», где основу составили игроки «Торнадо», уже ко второй минуте встречи повела 2:0, и явно не собиралась играть на удержание счёта. «Восточные девушки» пришли в себя почти сразу, и игра выровнялась, но сдержать атакующий пыл соперника они так и не смогли. До конца матча преимущество «Запада» увеличилось до четырёх шайб, а вот Восток так и не смог ни разу поразить ворота соперников, итог матча - 4:0 в пользу сборной «Запада».

После матча оба тренера сошлись во мнении, что Западу повезло больше.

- Очень благоприятное впечатление – здесь была и борьба, и шоу, девчонки порадовали болельщиков. Мы реализовали свои моменты, соперник – нет, удачной была игра вратарей. Во втором периоде все было понятно, игра полностью контролировалась – вратари играли уверенно, поэтому у «Востока» практически не было шансов. Девочки справились с эмоциями и на кураже показывали хорошую игру. Это очень значимое событие – это дает толчок для развития женского хоккея! Надеюсь, теперь мы увидим поток девчонок в секции, - сказал после матча тренер команды «Запад» Алексей Чистяков.

Тренера «Востока» тоже нельзя было назвать расстроенным, было видно, что все получили удовольствие от матча.

- Мы показали красивый хоккей, который понравился болельщикам. Вы бы знали, сколько звонков мне поступило после матча! Звонили не только те, кто смотрел матч на арене, было много знакомых, которые смогли наблюдать за игрой по телевизору. Хотелось бы сказать отдельное спасибо за то, что у зрителей появилась такая возможность. Что касается разбора игры, то девчонки играли сегодня в открытый хоккей. Было достаточно контратак, что в одни ворота, что в другие. Нам немного не повезло, но сама игра очень понравилась, несмотря на результат, - сказал Денис Афиногенов, тренер команды «Восток».