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20 января, пятница
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СПОРТ
Владислав Третьяк приехал в Уфу на Неделю звезд хоккея// 20.01.2017
Знаменитый вратарь пожал руку юным хоккеистам и рассказал про «Золотую шайбу».
Вчера, 19 января, в ледовом дворце спорта «Уфа - Арена» в рамках Недели звезд хоккея и Матча Звезд КХЛ президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк встретился с юными хоккеистами, участниками городского этапа турнира «Золотая шайба».
До встречи Владислав Третьяк посмотрел игру воспитанников уфимских клубов «Школа имени Азаматова» - МБУ СШ №3 и «Юный Азаматовец» - МБУ СОШ № 137 в возрастной группе 12-13 лет. «Школа им. Азаматова» обыграла своих соперников со счетом 2:0 и получила путевку в полуфинал республиканского этапа соревнований.
Третьяк поздравил победителей, пожелал всем участникам и гостям матча идти по жизни со спортом.
- Я сам когда-то участвовал в соревнованиях «Золотой шайбы», - сказал Владислав Третьяк. - У нас не было современных хоккейных площадок, ни форм, ни клюшек. Играли в том, что есть, что-то мастерили сами. А сегодня созданы все условия для занятия этим видом спорта. Все зависит от вашего желания и старания.
Хоккеист пообщался с юными спортсменами и провел автограф-сессию.
Финальные соревнования регионального этапа «Золотой шайбы» пройдут в Башкирии с января по март 2017 года. Победители получат путевку на Всероссийские игры.
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