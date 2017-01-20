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СПОРТ

Владислав Третьяк приехал в Уфу на Неделю звезд хоккея

Разиф АБДУЛЛИН // 20.01.2017
Знаменитый вратарь пожал руку юным хоккеистам и рассказал про «Золотую шайбу».

Вчера, 19 января,  в ледовом дворце спорта «Уфа - Арена» в рамках Недели звезд хоккея и Матча Звезд КХЛ президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк встретился с юными хоккеистами, участниками городского этапа турнира «Золотая шайба».

До  встречи Владислав Третьяк посмотрел игру воспитанников уфимских клубов «Школа  имени Азаматова» - МБУ СШ №3 и «Юный Азаматовец» - МБУ СОШ № 137 в возрастной группе 12-13 лет. «Школа им. Азаматова» обыграла своих соперников со счетом 2:0 и получила путевку в полуфинал республиканского этапа соревнований.

Третьяк поздравил победителей, пожелал всем участникам и гостям матча идти по жизни со спортом.

- Я сам когда-то участвовал в соревнованиях «Золотой шайбы», - сказал Владислав Третьяк. - У нас не было современных хоккейных площадок, ни форм, ни клюшек. Играли в том, что есть, что-то мастерили сами. А сегодня созданы все условия для занятия этим видом спорта. Все зависит от вашего желания и старания.

Хоккеист пообщался с юными спортсменами и провел автограф-сессию.

Финальные соревнования регионального этапа «Золотой шайбы»  пройдут в Башкирии с января по март 2017 года. Победители получат путевку на Всероссийские игры. 

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