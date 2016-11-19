|
19 ноября, суббота
|
СПОРТ
«Салават Юлаев» в Сочи попробует продлить беспроигрышную серию до 8 матчей// 19.11.2016
Сегодня уфимцы сыграют в гостях с ХК «Сочи»
Фото: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"
Сочинская команда хоть и «молодой» но достаточно неудобный соперник для юлаевцев, история личных встреч насчитывает всего четыре матча, в которых леопарды трижды обыгрывали уфимцев. Последний раз команды играли 20 сентября в Уфе и победителем из борьбы тогда вышли гости 1:3.
На этот раз сочинцев ждёт совсем другой «Салават Юлаев» за последний месяц юлаевцы смогли собраться и поверить в себя, об этом беспроигрышная серия из семи матчей. Пусть в последних встречах не все соперники были из так называемой группы «супер-топ», но семь матчей это весомый вклад в психологию команды.
Другое дело мотивация вратаря сочинцев Константина Барулина, которому юлаевцы перешли дорогу в финальной серии чемпионского для уфимцев сезона 20102011. Тогда Барулин защищал цвета «Атланта» и это был единственный раз, когда прославленный вратарь вплотную подошёл к кубку. С тех пор в каждом матч против уфимцев, Константин бьётся как настоящий леопард.
Начало матча в 17:00 (по московскому времени), прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале БСТ.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
19.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии бывшего депутата осудили за попытку убийства
18.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Проверка Кремля: Власть в Башкирии оказалась в зоне риска
18.11.2016 // ПУЛЬС
Башкирия опередила всех в России по объему микрозаймов
18.11.2016 // ПЕРСОНА
Голоса депутатов помогли Ялалову удержаться в тройке лидеров медиарейтинга
18.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе чиновник заплатит 50 тысяч за то, что построил детскую площадку
18.11.2016 // ХРОНОГРАФ
Рафаэль Марданшин: За ненадлежащее состояние газового оборудования будут штрафы
18.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Известные уфимцы устроили флэшмоб в поддержку бурзянских детей
18.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Подробности в деле Улюкаева: Он требовал 40 миллионов долларов - СМИ
5-Я КОЛОНКА
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте