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СПОРТ
Хоккеисты «Салавата Юлаева» прибыли в Пекин// 19.10.2016
Сегодня уфимские хоккеисты впервые в своей истории сыграют с китайским клубом.
ХК «Салават Юлаев» продолжает дальневосточное турне. Сегодня уфимские хоккеисты впервые в своей истории сыграют в Китае с местным «Кунь Лунь Ред Стар».
Интерес к встрече вызывает не только сам клуб, но и его главный тренер Владимир Юрзинов, который в сезоне 2013/2014 завоевал с «Салаватом Юлаевым» серебро чемпионата России. «Красная звезда» занимает в Восточной конференции 12 место, уфимская команда находится на четвёртой строчке таблицы.
Матч начнётся в 17:00 по уфимскому времени.
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