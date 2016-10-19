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СПОРТ

Хоккеисты «Салавата Юлаева» прибыли в Пекин

Константин КЛИМОВ // 19.10.2016
Сегодня уфимские хоккеисты впервые в своей истории сыграют с китайским клубом.

ХК «Салават Юлаев» продолжает дальневосточное турне. Сегодня уфимские хоккеисты впервые в своей истории сыграют в Китае с местным «Кунь Лунь Ред Стар».

Интерес к встрече вызывает не только сам клуб, но и его главный тренер Владимир Юрзинов, который в сезоне 2013/2014 завоевал с «Салаватом Юлаевым» серебро чемпионата России. «Красная звезда» занимает в Восточной конференции 12 место, уфимская команда находится на четвёртой строчке таблицы.

Матч начнётся в 17:00 по уфимскому времени. 

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