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СПОРТ
Главного тренера ФК «Уфа» ждут в Польше?// 19.09.2016
Такая информация появилась после матча Лиги чемпионов в Варшаве.
Главный тренер ФК «Уфа» 39-летний Виктор Гончаренко может стать тренером «Боруссии» Дортмунда. Белорусский тренер посетил матч «Боруссия»-«Легия» в Лиге чемпионов, в котором «шмели» разгромили «Легию» со счетом 0:6.
После матча главного тренера польского клуба Бесника Хаси отправили в отставку, а местные СМИ начали писать, что Гончаренко – основной кандидат в тренеры польской «Легии». В «Уфе» же опровергли вариант назначения Гончаренко в польский клуб – генеральный директор клуба Шамиль Газизов сообщил, что запросов о Гончаренко не поступало. Так же опровергли эту информацию и в пресс-службе.
В издании «Спорт день за днем» опубликовали прямую речь пресс-атташе уфимцев Сергея Тыртышного:
─ Они только Лигой чемпионов могут завлечь. Мы же всерьез на пути в Лигу Европы. Гончаренко в Уфе все устраивает, ему никто не мешает работать, он может спокойно раскрывать таланты наших игроков.
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