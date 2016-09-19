Главного тренера ФК «Уфа» ждут в Польше?

Злата ЗУКОВИЧ

Такая информация появилась после матча Лиги чемпионов в Варшаве.

Главный тренер ФК «Уфа» 39-летний Виктор Гончаренко может стать тренером «Боруссии» Дортмунда. Белорусский тренер посетил матч «Боруссия»-«Легия» в Лиге чемпионов, в котором «шмели» разгромили «Легию» со счетом 0:6.

После матча главного тренера польского клуба Бесника Хаси отправили в отставку, а местные СМИ начали писать, что Гончаренко – основной кандидат в тренеры польской «Легии». В «Уфе» же опровергли вариант назначения Гончаренко в польский клуб – генеральный директор клуба Шамиль Газизов сообщил, что запросов о Гончаренко не поступало. Так же опровергли эту информацию и в пресс-службе.

В издании «Спорт день за днем» опубликовали прямую речь пресс-атташе уфимцев Сергея Тыртышного:

─ Они только Лигой чемпионов могут завлечь. Мы же всерьез на пути в Лигу Европы. Гончаренко в Уфе все устраивает, ему никто не мешает работать, он может спокойно раскрывать таланты наших игроков.