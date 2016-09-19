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СПОРТ
Россия проиграла Швеции в первом матче на Кубке мира по хоккею// 19.09.2016
Матч закончился со счетом 1:2
Фото: http://www.sovsport.ru/
Сборная России потерпела поражение от Швеции (1:2) в стартовом матче на Кубке мира в Торонто. Об этом сообщает издание «Советский спорт».
В составе шведов отличились Габриэль Ландескуг (31-я минута) и Виктор Хедман (33).
За 33 секунды до конца третьего периода капитан сборной России Александр Овечкин забил один ответный гол. А за семь секунд шайба еще раз оказалась в воротах шведов, но после просмотра судьи отменили взятие ворот из-за того, что Овечкин забил гол рукой.
Второй матч на Кубке мира сборная России проведет против сборной Северной Америки, шведы встретятся с финнами.
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