Разиф АБДУЛЛИН

Он проходил в рамках Недели звезд хоккея КХЛ.

Фото: youtube.com

Сегодня в Уфе завершился Кубок континента по следж-хоккею, прошедший с 17 по 19 января в рамках Недели звезд хоккея КХЛ, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России

Подмосковная команда «Феникс» (5-кратный чемпион России по следж-хоккею) в финале Кубка континента по следж-хоккею обыграла итальянский клуб «South Tyrol Eagles» со счетом 7-1. В матче за 3 место победу одержала команда «Sparta» (Чехия), оставив на 4 месте сборную команду из Китая.

Лучшим нападающим турнира был назван игрок СХК «Феникс», член сборной команды России Дмитрий Лисов, вратарем - Мишель Вапенко (Чехия), а лучшим защитником Роса Гианлуиджи (Италия).