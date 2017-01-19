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19 января, четверг
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СПОРТ
В Уфе завершился Кубок континента по следж-хоккею// 19.01.2017
Он проходил в рамках Недели звезд хоккея КХЛ.
Фото: youtube.com
Сегодня в Уфе завершился Кубок континента по следж-хоккею, прошедший с 17 по 19 января в рамках Недели звезд хоккея КХЛ, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России
Подмосковная команда «Феникс» (5-кратный чемпион России по следж-хоккею) в финале Кубка континента по следж-хоккею обыграла итальянский клуб «South Tyrol Eagles» со счетом 7-1. В матче за 3 место победу одержала команда «Sparta» (Чехия), оставив на 4 месте сборную команду из Китая.
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