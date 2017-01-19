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Тренер «Уфы» Сергей Семак отправится на стажировку к Гвардиоле// 19.01.2017
Это может быть реализовано благодаря соглашению между клубами.
Новый главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак может отправиться на стажировку в «Манчестер Сити». Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов, передает «Спорт-Экспресс».
- Между «Уфой» и «Манчестер Сити» заключено соответствующее соглашение. Планируем отправить наш тренерский штаб во главе с Семаком на стажировку в английский клуб, – сказал Шамиль Газизов.
Напомним, «Уфа» и манчестерский клуб подписали соглашение в прошлом году, когда полузащитник «Уфы» Александр Зинченко перешел в «Манчестер Сити». Сейчас Зинченко на правах аренды играет в голландском «ПСВ». В рамках соглашения был предусмотрен и обмен опытом между клубами.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вчера отметил свое 46-летие. К этому моменту он успел завоевать 24 престижных футбольных трофея на посту тренера «Барселоны» и «Баварии», в том числе признавался лучшим клубным тренером мира в 2009 и 2011 годах.
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