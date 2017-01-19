Шамиль Газизов: Увольнение Двоеглазова никак не связано с футболом

Разиф АБДУЛЛИН

Генеральный директор ФК «Уфа» поговорил с руководителем уфимского аэропорта.

Фото: Виталий Двоеглазов

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов выполнил свое обещание разобраться с увольнением футбольного болельщика Виталия Двоеглазова. Он поговорил по телефону с гендиректором уфимского аэропорта, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним,уфимец Виталий Двоеглазов работал в аэропорту 30 декабря 2016 года и снялся там вместе с новым тренером ФК "Уфа" Сергеем Семаком. 13 января он сообщил, что был вынужден уволиться с работы из-за этой фотографии.

- Мы поговорили на эту тему, обменялись мнениями, я получил определенную информацию, которой мне оказалось достаточно для понимания, что случилось на самом деле, - сказал Шамиль Газизов.- В целом ситуация для меня ясна. Это закрытый объект серьезного уровня. В общем, это их внутреннее дело. Они сами решают, кого увольнять и кого принимать на работу.

Увольнение Виталия Двоеглазова (сотрудника службы авиационной безопасности аэропорта – прим.) на 100 процентов не связано с футболом, отметил Газизов.